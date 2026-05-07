День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 17:30

Тыква, яйцо, мука и корица — через 5 минут подаю гору вкуснятины, вкуснее и проще пирожков

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт полезных пирожков для тех, кто считает, что готовить с тыквой — это долго и сложно. Никакого теста, никакой лепки — просто натер, смешал и обжарил.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые пирожки с хрустящей корочкой и нежной, сочной начинкой из тыквы, которая буквально тает во рту. Тыква не чувствуется как отдельный овощ — она становится сладковатой, ароматной, с легкой пряной ноткой. Мука и яйцо скрепляют массу, делая ее пластичной и позволяя жарить без разваливания.

Даже дети, отказывающиеся от тыквы, уплетают эти пирожки за обе щеки. Они идеальны для завтрака, полдника или легкого ужина. Подавать можно со сметаной, йогуртом или просто так.

Для приготовления вам понадобится: 400 г тыквы (мякоти), 2 яйца, 4 ст. ложки муки, соль, сахар по вкусу (по желанию), щепотка корицы или ванилина, растительное масло для жарки. Тыкву очистите от кожуры и семян, натрите на крупной терке. В миске смешайте тыкву, яйца, муку, соль, сахар и корицу. Должна получиться густая, вязкая масса, как на оладьи. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тыквенную массу столовой ложкой, формируя небольшие пирожки. Жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Готовые пирожки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавайте теплыми. Они вкусны и горячими, и остывшими.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
4 быстрых десерта без муки и выпечки: с творогом, кокосом и апельсином
Семья и жизнь
4 быстрых десерта без муки и выпечки: с творогом, кокосом и апельсином
Оладушки готовлю из творога и тыквы — наш семейный мастхэв к завтраку
Общество
Оладушки готовлю из творога и тыквы — наш семейный мастхэв к завтраку
Один медовый корж и крем из баночки сметаны: рулет «Медовик» — простейший рецепт, а вкусно до чертиков
Общество
Один медовый корж и крем из баночки сметаны: рулет «Медовик» — простейший рецепт, а вкусно до чертиков
Пачка теста и никакой лепки — через 25 минут пицца-солнышко с творожным сыром и черри готова. Эффектно и вкусно
Общество
Пачка теста и никакой лепки — через 25 минут пицца-солнышко с творожным сыром и черри готова. Эффектно и вкусно
Котлеты больше не в чести — вместо них итальянская полпеттоне: большая вкуснятина в духовке — и никакой лепки
Общество
Котлеты больше не в чести — вместо них итальянская полпеттоне: большая вкуснятина в духовке — и никакой лепки
тыква
выпечка
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зоопсихолог ответила, может ли кошка подхватить инфекцию дома
МИД РФ оценил состояние отношений России и США после Байдена и Обамы
Аэропорт в Сочи временно закрыли
Названы самые опасные регионы для автотуристов
Клещи в Москве и Подмосковье в 2026-м: где их больше всего, как защититься
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
В России отметили быстрый рост зарплат новых сотрудников
Названы любимые книги россиян о Великой Отечественной войне
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.