Тыква, яйцо, мука и корица — через 5 минут подаю гору вкуснятины, вкуснее и проще пирожков

Это гениально простой рецепт полезных пирожков для тех, кто считает, что готовить с тыквой — это долго и сложно. Никакого теста, никакой лепки — просто натер, смешал и обжарил.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые пирожки с хрустящей корочкой и нежной, сочной начинкой из тыквы, которая буквально тает во рту. Тыква не чувствуется как отдельный овощ — она становится сладковатой, ароматной, с легкой пряной ноткой. Мука и яйцо скрепляют массу, делая ее пластичной и позволяя жарить без разваливания.

Даже дети, отказывающиеся от тыквы, уплетают эти пирожки за обе щеки. Они идеальны для завтрака, полдника или легкого ужина. Подавать можно со сметаной, йогуртом или просто так.

Для приготовления вам понадобится: 400 г тыквы (мякоти), 2 яйца, 4 ст. ложки муки, соль, сахар по вкусу (по желанию), щепотка корицы или ванилина, растительное масло для жарки. Тыкву очистите от кожуры и семян, натрите на крупной терке. В миске смешайте тыкву, яйца, муку, соль, сахар и корицу. Должна получиться густая, вязкая масса, как на оладьи. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тыквенную массу столовой ложкой, формируя небольшие пирожки. Жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Готовые пирожки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавайте теплыми. Они вкусны и горячими, и остывшими.

