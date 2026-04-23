Оладушки готовлю из творога и тыквы — наш семейный мастхэв к завтраку

Тыква и творог — дуэт, созданный для кулинарной гармонии. В этих оладьях сладость мускатной тыквы, воздушность творога и легкая кислинка кефира создают идеальный баланс.

Что понадобится

Тыква (лучше мускатная) — 250 г, яблоко — 1 шт. (среднее), творог (5–9%) или рикотта — 200 г, кефир — 200 мл, яйцо — 1 шт., мука пшеничная — 150–180 г, сахар — 2–3 ст. л., разрыхлитель — 1 ч. л., изюм — 50 г, соль — 1 щепотка, масло растительное — 1 ст. л. (для смазывания).

Как готовлю

Кефир, яйцо и творог нагреваю до комнатной температуры. Творог протираю через сито. Изюм замачиваю в кипятке на 10 минут, обсушиваю.

Тыкву и яблоко натираю на крупной терке. Муку просеиваю с разрыхлителем. В миске соединяю кефир с мукой, оставляю на 5–10 минут.

Яйцо взбиваю с сахаром, соединяю с творогом. Добавляю тыкву, яблоко, изюм, соль. Смешиваю с кефирно-мучной массой. Тесто консистенции густой сметаны.

Духовку разогреваю до 180°C. Противень застилаю пергаментом, смазываю маслом. Выкладываю тесто ложкой. Выпекаю 15 минут, переворачиваю, еще 7–10 минут.

