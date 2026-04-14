К приходу гостей готовлю нежный яблочный пирог «12 ложек» — без весов и взбивания, вкуснее шарлотки

Беру яйца, кефир и яблоки — и за 10 минут замешиваю тесто для шарлотки без весов, без миксера и без страха, что пирог опадет. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития, когда хочется домашнего пирога, а возиться со сложными рецептами нет ни сил, ни желания.

Получается обалденная вкуснятина: воздушный, нежный бисквит с хрустящей сахарной корочкой, а внутри — сочные, чуть карамелизованные яблоки, которые не превращаются в кашу и не выпадают из теста.

Для приготовления вам понадобится: 3 яйца, 12 столовых ложек сахара (1 ложку отложить для посыпки), 12 столовых ложек муки, 12 столовых ложек кефира комнатной температуры, 12 столовых ложек растительного масла без запаха, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 пакетик ванильного сахара, щепотка соли, 2–4 яблока (в зависимости от размера), несколько маленьких кусочков сливочного масла.

Яйца взбейте венчиком с сахаром, ванильным сахаром и солью, добавьте кефир, масло, затем муку с разрыхлителем. Тесто должно быть как деревенская сметана. Форму смажьте маслом, выложите яблоки, нарезанные дольками, залейте тестом, посыпьте оставшимся сахаром. Выпекайте при 180°С 35–40 минут до золотистого цвета. Эта шарлотка не оседает и остается пышной даже на следующий день.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
