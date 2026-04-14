Хватит мучиться с пирожками и беляшами: сочные улитки с мясом на сковороде — семья сядет и подсядет

Беру творог, яйца и фарш — и вместо беляшей готовлю шанежки, которые получаются сочнее, нежнее и без ожидания, пока тесто подойдет. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина или сытного перекуса, когда хочется жареных пирожков, но нет ни сил, ни времени возиться с дрожжами.

Получается обалденная вкуснятина: мягкое, эластичное творожное тесто с золотистой хрустящей корочкой, а внутри — сочная мясная начинка с луком, чесноком и ароматными специями.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 250 г творога, 2 яйца, 1 чайная ложка разрыхлителя, 300–350 г муки, 2 столовые ложки растительного масла, ⅓ чайной ложки соли; для начинки — 400 г мясного фарша, 1 луковица, 1–2 зубчика чеснока, 1/2 чайной ложки соли, ⅓ чайной ложки хмели-сунели.

Творог разомните вилкой, добавьте яйца, масло, разрыхлитель и соль, постепенно всыпьте муку, замесите мягкое тесто. Фарш смешайте с измельченным луком, чесноком и специями. Тесто раскатайте в прямоугольный пласт, равномерно распределите начинку, сверните плотный рулет, нарежьте кусочками толщиной 1 см. Обжарьте в разогретом масле с двух сторон до румяной корочки. Эти шанежки исчезают быстрее, чем вы их жарите.

