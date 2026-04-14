Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 14:00

Хватит мучиться с пирожками и беляшами: сочные улитки с мясом на сковороде — семья сядет и подсядет

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру творог, яйца и фарш — и вместо беляшей готовлю шанежки, которые получаются сочнее, нежнее и без ожидания, пока тесто подойдет. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина или сытного перекуса, когда хочется жареных пирожков, но нет ни сил, ни времени возиться с дрожжами.

Получается обалденная вкуснятина: мягкое, эластичное творожное тесто с золотистой хрустящей корочкой, а внутри — сочная мясная начинка с луком, чесноком и ароматными специями.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 250 г творога, 2 яйца, 1 чайная ложка разрыхлителя, 300–350 г муки, 2 столовые ложки растительного масла, ⅓ чайной ложки соли; для начинки — 400 г мясного фарша, 1 луковица, 1–2 зубчика чеснока, 1/2 чайной ложки соли, ⅓ чайной ложки хмели-сунели.

Творог разомните вилкой, добавьте яйца, масло, разрыхлитель и соль, постепенно всыпьте муку, замесите мягкое тесто. Фарш смешайте с измельченным луком, чесноком и специями. Тесто раскатайте в прямоугольный пласт, равномерно распределите начинку, сверните плотный рулет, нарежьте кусочками толщиной 1 см. Обжарьте в разогретом масле с двух сторон до румяной корочки. Эти шанежки исчезают быстрее, чем вы их жарите.

Проверено редакцией
рецепты
кулинария
фарш
беляши
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На ЗАЭС отключилась последняя линия энергоснабжения
Петербургский школьник выстрелил в девочку из ракетницы из-за случайности
Товарный знак Lada Yashma зарегистрировали в России
Зеленский раскрыл, когда отремонтируют нефтепровод «Дружба»
Памфилова раскрыла, когда ждать президентский указ о выборах
Дети «исчезнут» из загранпаспортов россиян
Политолог назвал следующий возможный шаг Трампа в отношении Ирана
Прародительница восточнославянских книг ушла с молотка за 4,8 млн рублей
Американист оценил планы Трампа на Кубу после завершения конфликта в Иране
В Театре на Малой Ордынке пройдет премьера спектакля «Царский путь»
Власти Перми рассказали о состоянии женщины, на которую напала собака
Стало известно, когда Украина сможет получить первый транш по кредиту ЕС
«Балтийский блицкриг»: рассекречен жуткий сценарий войны России с НАТО
Москвичам раскрыли, ждать ли снегопадов во второй половине весны
В Пакистане задержали 16 подозреваемых в подготовке терактов против полиции
Российский город лишили парада Победы
Иран и США пока не договорились о дате следующего раунда переговоров
Новые правила готовят для постояльцев отелей в России
Мерц сообщил плохие новости призывникам с Украины
Автора хитов Пугачевой и Леонтьева экстренно госпитализировали
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.