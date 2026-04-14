Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 17:34

США продлили ЛУКОЙЛУ санкционные каникулы

Минфин США разрешил ЛУКОЙЛУ работать с иностранными объектами до 29 октября

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Министерство финансов США продлило до 29 октября действие лицензии, разрешающей проведение с компанией ЛУКОЙЛ некоторых операций, касающихся ее зарубежных активов, несмотря на введенные Вашингтоном санкции, следует из документа, опубликованного ведомством. Действие этой лицензии уже продлевали до 29 апреля.

Согласно генеральной лицензии, ЛУКОЙЛУ разрешается проведение операций по приобретению товаров и услуг на объектах компании за пределами России. В октябре прошлого года Минфин США включил ЛУКОЙЛ и Роснефть, а также 34 их дочерние структуры в новый пакет американских санкций.

Ранее стало известно, что власти Южной Кореи рассматривают возможность возобновления закупок российской нефти. Причиной обсуждения стали риски для энергетического импорта из-за ситуации на Ближнем Востоке.

До этого сообщалось, что власти США рассматривают возможность смягчения санкций против России, включая как общее ослабление ограничений, так и более точечные меры. По их словам, одним из вариантов может стать фактическое разрешение отдельным странам закупать российскую нефть без риска вторичных санкций со стороны Вашингтона.

Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.