США продлили ЛУКОЙЛУ санкционные каникулы

Министерство финансов США продлило до 29 октября действие лицензии, разрешающей проведение с компанией ЛУКОЙЛ некоторых операций, касающихся ее зарубежных активов, несмотря на введенные Вашингтоном санкции, следует из документа, опубликованного ведомством. Действие этой лицензии уже продлевали до 29 апреля.

Согласно генеральной лицензии, ЛУКОЙЛУ разрешается проведение операций по приобретению товаров и услуг на объектах компании за пределами России. В октябре прошлого года Минфин США включил ЛУКОЙЛ и Роснефть, а также 34 их дочерние структуры в новый пакет американских санкций.

Ранее стало известно, что власти Южной Кореи рассматривают возможность возобновления закупок российской нефти. Причиной обсуждения стали риски для энергетического импорта из-за ситуации на Ближнем Востоке.

До этого сообщалось, что власти США рассматривают возможность смягчения санкций против России, включая как общее ослабление ограничений, так и более точечные меры. По их словам, одним из вариантов может стать фактическое разрешение отдельным странам закупать российскую нефть без риска вторичных санкций со стороны Вашингтона.