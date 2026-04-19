Стали известны планы Путина на предстоящую неделю

На предстоящей неделе президент России Владимир Путин продолжит международные контакты, а также проведет два традиционных совещания — заседание правительства и оперативную встречу с постоянными членами Совета безопасности России, рассказал журналист «Вестей» Павел Зарубин. По его информации, президент также встретится с победителями и призерами чемпионата мира по боксу.

Кроме того, российский лидер намерен пообщаться с участниками третьего Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России». Это ежегодное мероприятие пройдет с 20 по 22 апреля.

Ранее Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ вопросы взаимодействия с государствами — участниками Содружества Независимых Государств. Российский лидер отметил, что участники совещания занимаются этим вопросом на постоянной основе.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил информацию о подготовке предстоящего визита президента России в Китай. По словам представителя Кремля, Москва и Пекин ведут совместную работу над графиком поездки.