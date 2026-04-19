19 апреля 2026 в 14:09

Стали известны планы Путина на предстоящую неделю

Путина ждут международные контакты на предстоящей неделе

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
На предстоящей неделе президент России Владимир Путин продолжит международные контакты, а также проведет два традиционных совещания — заседание правительства и оперативную встречу с постоянными членами Совета безопасности России, рассказал журналист «Вестей» Павел Зарубин. По его информации, президент также встретится с победителями и призерами чемпионата мира по боксу.

Кроме того, российский лидер намерен пообщаться с участниками третьего Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России». Это ежегодное мероприятие пройдет с 20 по 22 апреля.

Ранее Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ вопросы взаимодействия с государствами — участниками Содружества Независимых Государств. Российский лидер отметил, что участники совещания занимаются этим вопросом на постоянной основе.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил информацию о подготовке предстоящего визита президента России в Китай. По словам представителя Кремля, Москва и Пекин ведут совместную работу над графиком поездки.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
