Натираю сыр, добавляю яйцо и паприку — и за 10 минут на столе горка румяных лепешек. Нежнее оладий и сытнее пирожков

Натираю сыр, добавляю яйцо и паприку — и за 10 минут на столе горка румяных лепешек. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака, перекуса или легкого ужина, когда хочется сытного, горячего и очень вкусного.

Получается обалденная вкуснятина: мягкие пышные лепешки с золотистой хрустящей корочкой, а внутри — нежная сырная начинка с легкой ноткой паприки, которая буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 300 мл кефира, 2 яйца, 250 г муки, 150 г твердого сыра, чайная ложка соды, чайная ложка соли, чайная ложка сахара, чайная ложка паприки, растительное масло для жарки. Сыр натрите на крупной терке. Кефир смешайте с яйцами, солью, сахаром и содой. Постепенно всыпьте муку, замесите жидкое тесто, как на оладьи.

Добавьте сыр и паприку, перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие лепешки. Жарьте с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной или просто так — эти лепешки исчезают быстрее, чем вы их жарите.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.