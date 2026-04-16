16 апреля 2026 в 10:00

Натираю сыр, добавляю яйцо и паприку — и за 10 минут на столе горка румяных лепешек. Нежнее оладий и сытнее пирожков

Фото: D-NEWS.ru
Натираю сыр, добавляю яйцо и паприку — и за 10 минут на столе горка румяных лепешек. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака, перекуса или легкого ужина, когда хочется сытного, горячего и очень вкусного.

Получается обалденная вкуснятина: мягкие пышные лепешки с золотистой хрустящей корочкой, а внутри — нежная сырная начинка с легкой ноткой паприки, которая буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 300 мл кефира, 2 яйца, 250 г муки, 150 г твердого сыра, чайная ложка соды, чайная ложка соли, чайная ложка сахара, чайная ложка паприки, растительное масло для жарки. Сыр натрите на крупной терке. Кефир смешайте с яйцами, солью, сахаром и содой. Постепенно всыпьте муку, замесите жидкое тесто, как на оладьи.

Добавьте сыр и паприку, перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие лепешки. Жарьте с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной или просто так — эти лепешки исчезают быстрее, чем вы их жарите.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
В России обновили правила оформления больничных
К лету худею с этим тортом — «Красотка» без сахара и муки: готовим в микроволновке за 4 минуты
3 идеальных завтрака за 5 минут: лепешка, горячие бутерброды, сырники-пышки
Для этого салата варю только один ингредиент. «Мон Амур» с креветками и гранатом — нежный и вкусный
5 способов приготовить картошку: от хрустящей корочки до пюре за 5 минут
рецепты
кулинария
завтраки
лепешки
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России спрогнозировали заметное укрепление рубля
Мошенники придумали схему обмана россиян через старые объявления
Набиуллина рассказала о прогнозах по инфляции в России на текущий год
В Совфеде «взялись» за риелоторов
Гинеколог раскрыл ключевой фактор развития рака шейки матки
Юрист раскрыл хитрый способ компаний по уходу от налогов с «бумажным» НДС
который можно получить по ОМС
Подросток выстрелил в одноклассника в одной из украинских школ
В Госдуме обратились к Минтруду по поводу адаптации бойцов СВО
Заявившего о планах покончить с собой военблогера ищут 11 часов
В Туапсе развернули пункт временного размещения после атаки БПЛА
В Турции после атак на школы задержали 83 человека
Набиуллина раскрыла, с чем экономика России столкнулась впервые
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 апреля: где сбои в России
В Петербурге накрыли группу теневых банкиров
Юрист рассказал, могут ли уволить сотрудника за критику начальства
Стало известно, по какой причине чаще всего увольняли россиян в 2026 году
Зампред ВРНС раскрыл нюанс скандального дела с кальяном на куличе
Детский сад получил повреждения после атаки ВСУ на Кубань
Топ-менеджера РЖД задержали по делу о взятках на 50 млн рублей
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
