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11 июня 2026 в 14:30

Закатываю в банки с чесноком и укропом: хрустят пуще свежих — зеленцы для дачных посиделок

Фото: D-NEWS.ru
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Беру свежие зеленцы, укроп, чеснок и соль — заливаю горячим рассолом и через 12 часов достаю хрустящие малосольные огурчики. Получается обалденная вкуснятина: упругие, сочные, с чесночным ароматом и пряной ноткой укропа — хрустят пуще свежих, а съедаются банками. Самый быстрый способ засолить урожай без возни.

Для приготовления вам понадобится: 1,5 кг небольших огурцов, 1 л воды, 2 ст. ложки соли (с горкой), 1 ст. ложка сахара (по желанию), 3–4 зубчика чеснока, зонтики укропа, листья смородины или вишни, хрен. Огурцы вымойте, замочите в холодной воде на 2–3 часа (будут хрустеть). В кастрюле вскипятите воду с солью и сахаром. На дно банки положите укроп, листья, порезанный чеснок. Плотно уложите огурцы. Сверху прикройте зеленью. Залейте кипящим рассолом до верха. Оставьте при комнатной температуре на 8–12 часов. Через 8 часов уже можно пробовать. Храните в холодильнике. Эти огурчики хороши к молодой картошке, шашлыку и просто так.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти быстрые малосольные огурчики. Даже те, кто не любит соленья, уплетали их с картошкой. Кстати, вместо смородины можно добавить дубовый лист — хруст будет мощнее. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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кулинария
соленья
Мария Левицкая
М. Левицкая
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