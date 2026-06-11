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11 июня 2026 в 14:00

Готовлю раз — и на неделю: пикантные крылья с корейской морковкой. Идеально к пенному или на праздник

Фото: D-NEWS.ru
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Беру куриные крылья, морковь, лук и пряности — варю крылья 15 минут, затем смешиваю с овощами, чесноком, кориандром и уксусом. Получается обалденная вкуснятина: сочное, пряное мясо с хрустящей корейской морковкой, сладким перцем и ароматной кинзой — закуска, которая маринуется и становится только вкуснее с каждым днем. Готовишь раз, а наслаждаешься неделю.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг куриных крыльев, 1,5 л воды, соль, лавровый лист, душистый перец, 1–2 моркови, 1 луковица, 1 болгарский перец, 50 г зеленого лука, 50 г кинзы, 1 ч. ложка кориандра, 3 зубчика чеснока, 1 ч. ложка сахара, черный и красный острый перец по вкусу, 1 ст. ложка соевого соуса, 4–5 ст. ложек уксуса 9%. Крылья разрежьте по суставу, отварите в кипящей подсоленной воде с лавром, луком и душистым перцем 15–20 минут. Остудите. Морковь натрите на терке для корейской моркови, слегка посолите. Лук и болгарский перец нарежьте, зелень порубите. Смешайте все с крыльями, добавьте чеснок, специи, сахар, соевый соус, уксус и влейте немного раскаленного масла. Перемешайте, дайте настояться минимум 4 часа, лучше ночь. Чем дольше стоит, тем ярче вкус.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти крылья «Хе». Даже те, кто не любит курицу, просили добавки. Кстати, вместо кинзы можно взять петрушку — вкус будет менее пряным. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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