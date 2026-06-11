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11 июня 2026 в 13:30

Каждые выходные варю суп «Затируха» по бабушкиному рецепту: сытный способ накормить семью — подаю с домашним хлебом и зеленью

Фото: D-NEWS.ru
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Беру курицу, муку, яйцо и немного воды — и за час варю наваристый суп «Затируха», который семья требует каждые выходные. Получается обалденная вкуснятина: золотистый прозрачный бульон, нежное мясо и сама «затирушка» — маленькие мучные комочки, которые тают во рту и делают суп сытным, но легким. Бабушкин рецепт, проверенный поколениями.

Для приготовления вам понадобится: 500 г курицы (лучше бедрышки или окорочка), 2 л воды, 1 луковица, 1 морковь, 2 яйца, 200 г муки, 2 ст. ложки растительного масла, соль, перец, лавровый лист, зелень. Сварите куриный бульон с луком, морковью и специями. Мясо отделите от костей. Для затирухи смешайте 1 яйцо, 50 мл воды, соль, добавьте муку и замесите крутое тесто. Немного отщипывайте тесто и растирайте пальцами в сухую мелкую крошку — это и есть «затирка». Подсушите ее 10 минут. Процедите бульон, доведите до кипения, всыпьте затируху, помешивая, варите 5–7 минут. В конце добавьте второе сырое яйцо, тонкой струйкой, постоянно мешая. Положите мясо, зелень, дайте настояться 10 минут. Подавайте с хлебом и сметаной.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот суп «Затируха» с курицей. Даже те, кто не любит супы с клецками, просили добавки. Кстати, вместо курицы можно взять индейку — бульон будет еще нежнее. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
рецепты
супы
кулинария
курица
Мария Левицкая
М. Левицкая
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