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10 июня 2026 в 15:37

Дыня и перец в супе? Я сам не верил, пока не попробовал этот гаспачо

Фото: D-NEWS.ru
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Честно, я был скептиком: дыня в супе — это перебор. Но этот желтый гаспачо перевернул мои представления.

Ингредиенты

Дыня — 1,2 кг, перец сладкий желтый — 2 шт., сельдерей — 2 стебля, сливки 23% — 150 мл, лимонный сок — 3 ст. л., вино белое сухое — 2 ст. л., мята свежая — по вкусу, соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала я разрезаю дыню, ложкой вынимаю мякоть и режу ее кубиками. Стакан кубиков откладываю в сторону — они пойдут в тарелку для красоты. Тем временем нарезаю перец и сельдерей ломтиками, кидаю все в блендер вместе с оставшейся дыней и превращаю в пюре на полной скорости.

Дальше самое вкусное: вливаю лимонный сок, вино и очень холодные сливки, солю по вкусу и взбиваю еще раз, чтобы масса стала шелковой. Убираю суп в холодильник минимум на час — ему нужно настояться и стать ледяным. Перед подачей разливаю по стаканам, сверху кладу те самые кубики свежей дыни и украшаю мятой. Имбирь тоже отлично заходит, если хочешь добавить дерзости — пробуй.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Первая ложка — и я выдохнул: никакой приторности, только свежесть и легкость. Сливки делают текстуру бархатистой, а лимонный сок добавляет кислинку, которая «собирает» все воедино. Самое неожиданное — суп отлично стоит в холодильнике сутки, вкус только насыщеннее становится. Бери на заметку для летних обедов!

Проверено редакцией
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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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