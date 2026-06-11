Простое домашнее мороженое — 4 лучших рецепта без мороженицы за 10 минут

Лето в самом разгаре, а хочется холодного и нежного десерта, но бежать в магазин за магазинным мороженым уже надоело. Домашнее мороженое — это просто, вкусно и намного интереснее, потому что вы сами выбираете, что туда положить. Главное — хорошие сливки и немного терпения в морозилке. Я собрала четыре самых простых и проверенных рецепта, которые готовлю уже много лет. Все без мороженицы, из минимума продуктов, а результат — как в хорошем кафе. Попробуйте, и вы точно не вернетесь к покупному.

Рецепт № 1. Классическое ванильное мороженое — нежное и кремовое

В глубокой миске взбейте 500 мл жирных сливок 33% до мягких пиков. Добавьте 1 банку сгущенного молока примерно 380 г и 1 ч. л. ванильного экстракта или пакетик ванильного сахара. Продолжайте взбивать еще пару минут до однородности. Переложите массу в пластиковый контейнер, накройте крышкой или пленкой и уберите в морозилку на 5–6 часов. Каждые 40–50 минут первые три часа доставайте и хорошо перемешивайте ложкой, чтобы не образовались кристаллики льда.

Получается очень нежное, воздушное мороженое с выраженным сливочным вкусом.

Совет: чем жирнее сливки, тем более кремовой будет текстура — не экономьте на этом.

Рецепт № 2. Шоколадное домашнее мороженое — для настоящих сладкоежек

Смешайте 400 мл сливок 33% и 200 мл молока. Добавьте 3 ст. л. какао-порошка хорошего качества и 150 г сгущенного молока. Поставьте на маленький огонь и прогрейте, постоянно помешивая, пока какао полностью не растворится. Снимите с огня, добавьте 80 г растопленного темного шоколада и щепотку соли. Остудите до комнатной температуры, затем взбейте миксером 3–4 минуты. Переложите в контейнер и отправьте в морозилку на 6 часов, перемешивая каждые 40 минут первые три часа.

Рецепт домашнего мороженого Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Это мороженое получается насыщенным, шоколадным и совсем не приторным.

Совет: добавьте в конце немного кусочков шоколада — получится вариант с крошкой, как в магазине.

Рецепт № 3. Банановое мороженое — самый простой и полезный вариант

Возьмите 4–5 спелых бананов, очистите и нарежьте кружочками. Заморозьте их в пакете минимум на 3 часа. Переложите замороженные бананы в блендер, добавьте 150 мл жирных сливок или греческого йогурта, 2 ст. л. меда или сгущенки и 0,5 ч. л. ванили. Пробейте до гладкой кремовой текстуры. Если хотите послаще — добавьте еще ложку меда. Переложите в контейнер и уберите в морозилку еще на 1–2 часа для нужной плотности.

Банановое мороженое получается невероятно нежным и ароматным, а готовится буквально за минуту.

Совет: используйте очень спелые бананы с коричневыми точками — они дают естественную сладость и кремовость.

Рецепт № 4. Ягодное мороженое — яркое и освежающее

Смешайте 400 мл сливок 33% с 200 г сгущенного молока. Взбейте до мягких пиков. Добавьте 300 г свежих или замороженных ягод (клубника, малина, черника — что любите), предварительно слегка размятых вилкой. Аккуратно перемешайте, чтобы остались кусочки ягод. По желанию добавьте 1 ч. л. лимонного сока для яркости вкуса. Переложите в форму и заморозьте 5–6 часов, перемешивая в первые три часа.

Ягодное мороженое выходит ярким, с кислинкой и настоящим летним вкусом.

Как приготовить домашнее мороженое без мороженицы Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Совет: если ягоды замороженные, слегка разморозьте их перед добавлением, чтобы сок лучше распределился.

Советы, как приготовить идеальное простое домашнее мороженое

Всегда используйте жирные сливки 33% и выше — от этого зависит текстура лакомства.

Хорошо взбивайте массу перед заморозкой.

Перемешивание в первые часы обязательно — это главный секрет, как получить вкусный десерт без мороженицы.

Готовое мороженое хранится в морозилке до двух недель, но обычно исчезает гораздо быстрее.

Перед подачей достаньте мороженое из морозилки за 5–10 минут, чтобы оно слегка размягчилось. Можно добавлять в любой рецепт орешки, печенье, шоколадные капли или кусочки фруктов. Для совсем диетического варианта заменяйте сливки на греческий йогурт, а сгущенку — на бананы или мед. Экспериментируйте с добавками вместе с детьми. Классическое отлично идет с вафельными трубочками, шоколадное — с орехами, банановое — как основа для смузи, а ягодное — можно есть просто так ложкой из контейнера.

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