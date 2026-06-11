Кефир, ветчина и щепотка соды — быстрые лепешки на кефире: хрустят и тают во рту

Кефир, ветчина и щепотка соды — быстрые лепешки на кефире: хрустят и тают во рту

Беру кефир, муку, ветчину и сыр — замешиваю мягкое тесто и за 15 минут жарю румяные лепешки с хрустящей корочкой и тягучей начинкой. Получается обалденная вкуснятина: тонкое слоистое тесто, внутри — расплавленный сыр и ароматная ветчина, а сверху — золотистая корочка. В сторону хачапури смотреть не захочется: эти лепешки готовятся быстрее и исчезают со стола за считаные минуты.

Для приготовления вам понадобится: 300 г муки, 200 мл кефира, 1 яйцо, 0,5 ч. ложки соды, соль, 150 г ветчины, 150 г твердого сыра, пучок зелени, растительное масло. Кефир смешайте с яйцом, солью и содой, всыпьте муку, замесите эластичное тесто. Дайте отдохнуть 10 минут. Ветчину и сыр нарежьте мелкими кубиками, смешайте с рубленой зеленью. Тесто разделите на 6–8 шариков, раскатайте в лепешки. На половину лепешки выложите начинку, накройте второй половиной, защипните края. Обжарьте на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до румяности. Подавайте горячими. Идеальный перекус на завтрак или ужин.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти лепешки с ветчиной и сыром. Даже те, кто не любит возиться с тестом, справились за полчаса. Кстати, вместо ветчины можно взять бекон или колбасу — вкус будет другим, но тоже отличным. Находка, а не рецепт!

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