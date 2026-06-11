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11 июня 2026 в 11:35

Все лето пеку песочный пирог с ягодным муссом: простой способ съесть много малины — подаю с мятным чаем

Фото: D-NEWS.ru
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Готовлю песочное тесто из масла, муки и сахара — выпекаю основу за 15 минут. Смешиваю творог с малиной, взбиваю в нежный мусс, заливаю на корж — и пирог готов к застыванию. Получается обалденная вкуснятина: рассыпчатая, маслянистая основа и воздушная, ягодная шапка, которая тает во рту. За уши не оттащить, а справится даже ребенок.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 200 г муки, 100 г сливочного масла, 50 г сахара, 1 яйцо; для мусса — 500 г творога, 300 г малины (свежей или замороженной), 100 г сахара, 200 мл сливок 33%, 15 г желатина. Замесите тесто, раскатайте, выложите в форму, наколите вилкой. Выпекайте при 180 °C 15 минут. Желатин замочите. Творог пробейте блендером с сахаром и малиной, взбейте сливки, добавьте распущенный желатин, аккуратно смешайте. Вылейте мусс на остывший корж, уберите в холодильник на 4 часа. Перед подачей украсьте свежими ягодами. Десерт выглядит как кондитерский шедевр, а готовится без сложных приемов.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот пирог с ягодным муссом. Даже те, кто не любит творог, просили добавки. Кстати, вместо малины можно взять клубнику или чернику — вкус будет не менее ярким. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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