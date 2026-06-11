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11 июня 2026 в 07:00

Тля исчезает за пару дней: безопасный метод обработки смородины без лишней химии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Тля на смородине появляется каждый сезон, и многие по привычке хватаются за сильные препараты. Но опытные дачники все чаще отказываются от обработки «по всему кусту», чтобы не навредить пчелам и будущему урожаю. Есть способ проще и аккуратнее.

Биолог и огородник Иван Русских советует не проливать смородину инсектицидами во время цветения и незадолго до него. Такие препараты могут попасть в пыльцу и нектар. Вместо этого он рекомендует точечную обработку. Нужно развести средство по инструкции и окунуть в раствор только верхушки побегов, где сидит тля. Обычно вредитель собирается именно на молодых мягких листьях, не распространяясь по всему кусту.

Так расходуется меньше химии, препарат не уходит в почву, а ягоды остаются чище. К тому же не страдают божьи коровки, шмели и другие полезные насекомые.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и говорит, что тли стало заметно меньше уже через несколько дней. А еще она советует регулярно срезать сильно скрученные верхушки и не перекармливать смородину азотными удобрениями — слишком нежные побеги особенно любят вредители.

Ранее сообщалось, что есть цветы, которые выглядят слишком роскошно для обычной дачи, но при этом не требуют сложного ухода. Один из таких любимцев садоводов — рябчик, или фритиллярия.

Проверено редакцией
Общество
советы
ягоды
смородина
Марина Макарова
М. Макарова
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