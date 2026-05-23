23 мая 2026 в 15:14

Выглядит дорого и экзотично: рябчик превращает обычную клумбу в картинку из журнала

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Есть цветы, которые выглядят слишком роскошно для обычной дачи, но при этом не требуют сложного ухода. Один из таких любимцев садоводов — рябчик, или фритиллярия. Его необычные поникающие бутоны сразу притягивают взгляд и делают клумбу похожей на дорогой садовый проект.

Главная особенность рябчика — цветы в форме опущенных вниз колокольчиков. Они напоминают маленькие фонарики и часто собираются группами на верхушке стебля. Оттенки бывают самыми разными: кремовыми, желтыми, оранжевыми, бордовыми и даже почти красными. У многих сортов лепестки украшены красивым мраморным или шахматным рисунком.

Несмотря на эффектный вид, растение отлично переносит российский климат. Рябчик спокойно зимует, выдерживает перепады температуры и редко доставляет хлопоты. Главное — правильно выбрать место для посадки. Цветок любит рыхлую почву, солнце или легкую полутень и не переносит застой воды. Поэтому лучше высаживать луковицы на возвышенности.

Полив нужен умеренный, а подкармливать растение достаточно всего пару раз за сезон. Пересаживают рябчик редко — обычно раз в несколько лет.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и признается, что рябчики сразу сделали участок более нарядным и необычным. Дополнительно она советует сажать цветок рядом с тюльпанами или нарциссами — так клумба выглядит ярче и цветет заметно дольше.

Ранее сообщалось, что хороший урожай томатов начинается не с дорогих подкормок, а с правильного старта. Есть простой прием, который дает мощный рост и крупные плоды даже в непростом климате.

Проверено редакцией
советы
цветы
растения
Марина Макарова
М. Макарова
