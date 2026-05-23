23 мая 2026 в 09:42

Переезжает холодильник: что важно сделать до первого включения — инструкция

В народе шутят, что переезд — хуже пожара, и люди, как всегда, недалеки от истины: собрать, упаковать, погрузить, довезти целым, разгрузить и расставить по местам — все это выматывает не на шутку. Но если везти предстоит не весь скарб, накопленный в квартире годами, а всего лишь один холодильник — на дачу или в гараж, где он куда нужнее, — пережить такой переезд без головной боли и нервных срывов все-таки можно. Главное — знать, как правильно перевезти агрегат и как настроить холодильник на новом месте, чтобы он работал долго и без капризов.

Перевозка — самый ответственный этап. Ошибки здесь аукнутся сразу после включения.

  • Перевозите стоя — это идеальный вариант: компрессорное масло остается на месте, трубки не перегибаются.

  • Если стоя не получается — кладите холодильник строго на бок, но не на дверцу и не на заднюю стенку; бок — это боковая стенка корпуса.

  • Упакуйте дверцы стяжками или скотчем поверх мягкой прокладки — иначе замки и уплотнители повредятся о борт машины.

  • Закрепите в кузове ремнями: тряска по грунтовке — одна из главных причин поломок.

  • Грузчики нужны, если холодильник крупный (выше 180 см, двухкамерный белорусский «Атлант» или отечественная «Бирюса»), а лестница узкая — не рискуйте спиной и техникой.

Через сколько включать агрегат и почему нельзя делать это сразу

Это самый частый вопрос — и самая дорогая ошибка, если поторопиться. Вот четкие ориентиры, после которых можно спокойно включать холодильник:

  1. Везли стоя, лето — ждите 2–4 часа. Летом компрессорное масло жидкое, оно быстро возвращается на место, а конденсат в трубках при плюсовой температуре испаряется легко. Двух-четырех часов вполне достаточно, чтобы система пришла в норму.

  2. Везли стоя, холодно — не менее 4–6 часов. На холоде масло густеет и стекает медленнее, а на стенках трубок и камеры оседает конденсат от перепада температур. Дайте агрегату прогреться до температуры помещения — торопиться здесь себе дороже.

  3. Везли лежа — минимум 8–16 часов, а лучше все 24. Когда холодильник лежит на боку, компрессорное масло вытекает из картера и заполняет фреоновые трубки. Если включить агрегат раньше времени, компрессор попытается прокачать масло вместо хладагента — это верный способ сжечь мотор. Простое правило: сколько часов лежал в пути, столько минимум и стоит «отдыхать» вертикально, но не меньше восьми.

  4. Советский холодильник (ЗИЛ, «Орск», «Саратов») — дайте 12–24 часа без вариантов. Компрессоры этих агрегатов собирались по старым допускам, зазоры в них больше, масло течет медленнее. К тому же найти запчасти для советской техники сегодня крайне сложно, а ремонт — лотерея. Лишние несколько часов ожидания стоят куда дешевле нового мотора.

  5. Относительно новый отечественный или белорусский агрегат — 6–8 часов при вертикальной перевозке, 12–16 при горизонтальной. Современные компрессоры у таких машин надежнее советских, масло в них более текучее, но правило «не торопиться» никто не отменял. При горизонтальной перевозке придерживайтесь верхней границы: 16 часов выдержки — это разумная страховка.

  6. Старый импортный агрегат — ориентируйтесь на те же сроки, что и для советской техники, то есть 12–24 часа. У многих зарубежных моделей старшего возраста фреоновая система чувствительнее к наклону: капиллярные трубки тоньше, и масляная пробка в них образуется быстрее. Кроме того, уплотнительные резинки и прокладки у возрастных импортных машин могут быть уже подсохшими — резкий старт после тряски лишь ускорит их износ. Лучше перестраховаться.

Холодильник не включился после выдержки? Проверьте по очереди: горит ли лампочка внутри (если нет — проблема с питанием или реле), слышен ли стук компрессора (возможно, слетела пружина ротора), морозит ли хотя бы одна камера (не морозит совсем — вероятна утечка хладагента). Все три сценария — повод звонить мастеру, не геройствовать самостоятельно.

Переезд холодильника на дачу — не подвиг, если подойти к делу спокойно. Перевезите стоя или правильно, уложив на бок, дайте агрегату отстояться столько, сколько нужно по ситуации, и только потом включайте. Если вы задумывались, как настроить холодильник после переезда, то знайте — это несложно: выставьте регулятор на среднее положение, не загружайте продукты первые 1-2 часа и убедитесь, что техника стоит ровно на всех четырех ножках. Тогда и переезд пройдет без нервов, и старый агрегат еще долго будет исправно служить — теперь уже на новом месте.

Ранее мы рассказывали, что делать с холодильником и как выживать при отключении света на даче.

Виктория Семенова
