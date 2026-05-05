Эксперт раскрыл неочевидный способ повысить свой доход

Экономист Прокофьев: при переезде в северный регион свой доход можно увеличить

Если переехать в один из северных регионов и получать специальную надбавку к зарплате, то формально можно увеличить свой доход, при этом не меняя профессии, рассказал NEWS.ru экономист Дмитрий Прокофьев. Однако необходимо учитывать, что в «дорогих» регионах расходы на жилье, транспорт и продукты выше, отметил эксперт.

У такого обогащения есть свои нюансы. В ряде профессий зарплата при переезде из бедного региона в богатый вырастет, подчас кратно. Учитель, врач, продавец, водитель, строитель, инженер — все эти позиции существуют везде, и уровень оплаты различается в разы. Однако необходимо учитывать, что в «дорогих» регионах расходы на жилье, транспорт, продукты выше. В северных регионах высоки коммунальные платежи и цены на свежие продукты, — сказал Прокофьев.

Поэтому, по его словам, прирост чистого располагаемого дохода может оказаться значительно меньше номинального. Помимо этого, в некоторых регионах действуют собственные доплаты бюджетникам (например, московские надбавки учителям), которые не воспроизводятся в других субъектах. Это делает профессию «дороже» именно в данном месте.

Переезд действительно является одним из самых действенных способов повысить личный доход при сохранении профессии. Но разница в зарплатах должна быть настолько велика, чтобы покрыть повышенные расходы и обеспечить накопления, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что специалисты девяти отраслей экономики России в феврале получали зарплаты свыше 150 тыс. рублей. Самые высокие показатели зафиксированы в табачной промышленности: там средняя зарплата составила 355 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что самая высокая средняя заработная плата в России зафиксирована в Чукотском автономном округе. Согласно данным Росстата, в среднем жители получали 208 456 рублей в месяц.

Екатерина Свинова
