Посадите семена в мае — в июле клумба в двухцветных колокольчиках. Яркий однолетник с пурпурно-белыми соцветиями

Коллинсия «пурпурная пагода» (Collinsia heterophylla) — это неприхотливый однолетник, который превращает сад в разноцветный восточный сад с июня до августа. Ее цветки-колокольчики, собранные в ярусные соцветия, напоминают миниатюрные пагоды.

Нижние лепестки — нежно-лиловые или пурпурные, верхние — белые или розовые, что создает эффект двухцветного ковра. Высота растения — 30–60 см, стебли прямостоячие, хорошо ветвятся. Сорт предпочитает солнечные места или легкую полутень, умеренно плодородные, хорошо дренированные почвы. Коллинсия холодостойка, засухоустойчива, но лучше цветет при регулярном поливе. Размножается семенами: в открытый грунт сеют в апреле — мае, на рассаду — в марте. Идеальна для миксбордеров, рабаток, контейнеров и срезки.

