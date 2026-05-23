Посадите в мае — в июле сад в ярко-малиновых зонтиках. Цветет ярче и дольше капризных флоксов

Лихнис «Бодрость» (Lychnis) — это многолетний травянистый цветок, который превращает сад в яркое малиновое море с июня до августа. Неприхотливое растение высотой до 20 см образует плотные прикорневые розетки и несколько цветущих стеблей с супротивными линейными листьями.

Соцветия — небольшие зонтики ароматных цветков насыщенно-малиновой окраски, которые привлекают бабочек и пчел. Сорт предпочитает солнечные места и бедные, хорошо дренированные почвы, не выносит застоя воды. Лихнис засухоустойчив и морозостоек (зоны 3-4), не требует укрытия на зиму. Размножается семенами (посев в открытый грунт в мае или на рассаду в апреле) и делением куста весной. Идеален для альпийских горок, бордюров, рокариев и контейнеров.

