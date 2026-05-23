Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 мая 2026 в 08:45

Посадите в мае — в июле сад в ярко-малиновых зонтиках. Цветет ярче и дольше капризных флоксов

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Лихнис «Бодрость» (Lychnis) — это многолетний травянистый цветок, который превращает сад в яркое малиновое море с июня до августа. Неприхотливое растение высотой до 20 см образует плотные прикорневые розетки и несколько цветущих стеблей с супротивными линейными листьями.

Соцветия — небольшие зонтики ароматных цветков насыщенно-малиновой окраски, которые привлекают бабочек и пчел. Сорт предпочитает солнечные места и бедные, хорошо дренированные почвы, не выносит застоя воды. Лихнис засухоустойчив и морозостоек (зоны 3-4), не требует укрытия на зиму. Размножается семенами (посев в открытый грунт в мае или на рассаду в апреле) и делением куста весной. Идеален для альпийских горок, бордюров, рокариев и контейнеров.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
Читайте также
Посадите в грунт в мае — в июне цветник в фарфоровых белых звездах. Многолетник цвета первого снега для нежных акцентов
Общество
Посадите в грунт в мае — в июне цветник в фарфоровых белых звездах. Многолетник цвета первого снега для нежных акцентов
Бутон «чаша сливок» увеличивается в объеме втрое и дает в шар-кружево до 18 см. Морозостойкий красавец для сада
Общество
Бутон «чаша сливок» увеличивается в объеме втрое и дает в шар-кружево до 18 см. Морозостойкий красавец для сада
Посадите в мае — в июне сад укроет пурпурно-розовым ковром. Многолетник-нежность для смелых экспериментов
Общество
Посадите в мае — в июне сад укроет пурпурно-розовым ковром. Многолетник-нежность для смелых экспериментов
Глава Россельхознадзора раскрыл истинную причину запрета цветов из Армении
Власть
Глава Россельхознадзора раскрыл истинную причину запрета цветов из Армении
многолетники
садоводы
дачники
цветы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Обращаюсь к вам»: Симоньян пообещала помочь жертвам теракта в Старобельске
Евросоюз пригрозил Сербии из-за закупок китайского оружия
Раскрыты ключевые принципы цифровой гигиены
В ВСУ растет число инфицированных из-за полевого переливания крови
Евросоюз отклонил одну просьбу Лондона
МЧС привлекло дополнительные силы для разбора завалов в ЛНР
Сердючку уличили в эксплуатации русского языка
Белый дом на год продлил санкции против властей Белоруссии
Овчинский: пять новостроек по реновации появятся в Лосиноостровском
Масштабный пожар в НИИ сорвал всероссийский полумарафон
Силы ПВО предотвратили утреннюю атаку на Москву
Названы сроки, когда из-за жары вся Центральная Россия покроется степями
В Сети появилось душераздирающее видео спасения студентки в Старобельске
Открытое горение в здании иркутского НИИ ликвидировали
Стала известна программа визита Путина в Казахстан
Число погибших в результате аварии на шахте в Китае увеличилось
ВСУ выпустили по России почти 20 БПЛА за два часа
Володин раскрыл, для чего Европе нужна Украина
Судьба 11 студентов колледжа в Старобельске остается неизвестной
Володин предрек Зеленскому трибунал после атаки в Старобельске
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.