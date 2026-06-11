Все лето собираю малину и варю варенье «Ягодка к ягодке»: густой сироп и целые ягоды — как в бабушкином погребе

Все лето собираю малину и варю варенье «Ягодка к ягодке»: густой сироп и целые ягоды — как в бабушкином погребе

Беру малину, сахар и немного терпения — варю варенье по старинному рецепту, чтобы ягодки оставались целыми, а сироп был густым и прозрачным. Никаких пенок и пятичасовых увариваний: просто засыпаю малину сахаром, даю настояться и варю в несколько приемов.

Получается обалденная вкуснятина: ягодка к ягодке, янтарный сироп с ароматом лета — такое варенье не только чтобы чай пить, но и пироги печь.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг свежей малины, 1,2 кг сахара. Малину переберите, удалите листики и испорченные ягоды, но не мойте (чтобы не впитывала лишнюю влагу). В широком тазу или кастрюле пересыпьте малину сахаром слоями, аккуратно встряхивая. Оставьте на 5–6 часов (можно на ночь) — ягоды пустят сок, и сахар частично растворится. Поставьте таз на медленный огонь, доведите до кипения, помешивая деревянной ложкой, снимите пену. Варите 5–7 минут, затем выключите и оставьте на 8–10 часов. Повторите процедуру еще 2–3 раза. В последний раз варите до готовности: капля сиропа на блюдце не растекается. Разлейте по стерилизованным банкам, закатайте. Храните в прохладном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала это старинное малиновое варенье. Даже те, кто считал, что ягоды неминуемо разварятся, удивились целым малинкам. Кстати, вместо обычного сахара можно взять тростниковый — появится легкая карамельная нотка. Находка, а не рецепт!

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