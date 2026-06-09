Варю без желатина, только ягода с сахаром: рецепт желе из красной смородины, цвет — как карминовый бархат

Варю без желатина, только ягода с сахаром: рецепт желе из красной смородины, цвет — как карминовый бархат

Беру красную смородину, сахар и воду — и через 10 минут варю желе, которое получается настолько густым, что из баночки не выпадает. Никакого пектина и желатина: ягода сама отлично застывает благодаря природному желирующему веществу.

Получается обалденная вкуснятина: яркое, рубиновое, с кисло-сладкой освежающей ноткой, гладкое, как драгоценный камень. Идеально к блинам, сырникам или просто на хлеб. Для приготовления вам понадобится: 1 кг красной смородины, 800 г сахара, 100 мл воды. Ягоды переберите, удалите веточки, промойте. В кастрюле смешайте смородину с водой, доведите до кипения и варите на среднем огне 5–7 минут, пока ягоды не лопнут. Протрите массу через сито, чтобы отделить косточки и шкурку (можно не протирать, если хотите желе с кусочками). В полученный сок добавьте сахар, перемешайте. Варите на сильном огне 5–10 минут, постоянно помешивая, до пробы на густоту: капните на холодное блюдце, если капля застывает и не растекается — готово. Разлейте по стерилизованным банкам, закройте крышками. Храните в прохладном месте. Такое желе — настоящее лето в банке.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала это желе из красной смородины. Даже те, кто никогда не варил варенье, справились за полчаса. Кстати, вместо воды можно добавить сок красных яблок — кислинка станет интереснее. Находка, а не рецепт!

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