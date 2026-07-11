Желе из черной смородины за 5 минут варки: готовим «Пятиминутку» — вкуснее варенья и никакой мороки

Каждый сезон обязательно готовлю несколько баночек такого желе. Оно получается насыщенным, с ярким вкусом черной смородины и красивой густой консистенцией. После полного остывания желе отлично держит форму, поэтому подходит не только для тостов и блинов, но и для прослойки домашних тортов.

Мне особенно нравится этот способ тем, что ягоды долго не варятся. Сначала они лишь слегка распариваются, затем сок соединяется с сахаром и желирующей смесью, поэтому желе сохраняет насыщенный вкус и аромат свежей смородины.

Для приготовления понадобится: черная смородина — 500 г, сахар — 500 г, вода — 50–70 мл, желирующая смесь («Конфитюрка» или аналогичная) — 1 пакетик.

Черную смородину переберите, удалите веточки и хорошо промойте. Переложите ягоды в кастрюлю с толстым дном, влейте 50–70 мл воды, накройте крышкой и прогревайте на среднем огне 2–3 минуты, пока смородина не станет мягкой и не пустит много сока.

Затем протрите ягоды через мелкое сито, отделив сок и мякоть от жмыха. Жмых не выбрасывайте — из него можно сварить ароматный компот. Получившееся ягодное пюре верните в кастрюлю, добавьте сахар и желирующую смесь, тщательно перемешайте и поставьте на сильный огонь.

После закипания варите ровно 5 минут, постоянно помешивая и снимая образующуюся пену. Горячее желе сразу разлейте по заранее простерилизованным банкам, герметично закройте крышками, переверните вверх дном, укутайте полотенцем и оставьте до полного остывания. Окончательно желе загустеет уже после охлаждения.