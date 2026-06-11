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11 июня 2026 в 08:37

Хрустящие и пикантные — эти корейские огурчики готовятся быстро и дарят невероятный вкус

Фото: D-NEWS.ru
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Забудь про трехлитровые банки. Эти огурцы готовятся за 10 минут. Идеальная закуска под стейк: хруст, сладость, жгучий чили и полтора часа ожидания, которые того стоят.

Ингредиенты

Огурец — 500 г, соевый соус — 1 ч. л., уксус рисовый — 3 ст. л., сахар-песок — 1 ст. л., масло кунжутное — 1 ст. л., хлопья чили — 1 ч. л., лук зеленый — 2 шт., соль — 1 ч. л., кунжут и кинза по вкусу для подачи.

Как готовлю

Сначала режу огурцы тонкими полукружьями, кидаю в дуршлаг, солю и забываю на 30 минут. Тем временем в миске замешиваю бомбу: соевый соус, рисовый уксус, сахар, кунжутное масло и хлопья чили. Туда же отправляю зеленый лук колечками.

Споласкиваю огурцы от соли, даю стечь и промокаю бумажными полотенцами. Кидаю их в маринад, перемешиваю и прячу в холодильник ровно на час. Подаю, посыпав кунжутом и кинзой. Огурцы хрустят, маринад играет, чили жжет — идеально.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Первое, что заметил, — запах: рисовый уксус и кунжутное масло создали такой аромат, что коты сбежались на кухню. Вкус — бомба: сладковатый старт, потом жгучий финиш. Огурцы хрустят, как снег под ногами. Хранил в банке сутки — остались такими же крепкими. Идеально к шашлыку.

Проверено редакцией
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