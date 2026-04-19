19 апреля 2026 в 14:29

Россия потребовала от Германии признать геноцид советского народа

Мирные жители на пепелище родной деревни в Московской области, сожженной немецко-фашистскими оккупантами при отступлении Мирные жители на пепелище родной деревни в Московской области, сожженной немецко-фашистскими оккупантами при отступлении Фото: Леонид Доренский/ РИА Новости
Россия настаивает на официальном признании Германией геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. Соответствующие обращения уже направлены в МИД ФРГ и немецкий парламент, передает РИА Новости.

Мы выступаем за то, чтобы геноцид против советских людей в годы Великой Отечественной войны был признан правительством Германии. На этот счет с нашей стороны уже были направлены официальные обращения в различные инстанции — и в МИД Германии, и в парламент. Мы будем на этом настаивать, — подчеркнул дипломат.

По словам Нечаева, определенные сигналы со стороны некоторых политических партий ФРГ поступают, однако официального признания пока нет. Посол также напомнил о позиции России в отношении жертв блокады Ленинграда: Москва неоднократно ставила вопрос о признании пострадавшими и выплате компенсаций всем блокадникам, а не только лицам еврейской национальности. Встречного движения по этому вопросу дипломат также не видит.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что планы Германии по созданию «четвертого рейха» для похода на Восток обернутся провалом для самой Германии. По его словам, Берлин хочет стать центром принятия решений в борьбе Европы против России и изучает опыт Украины. Эксперт назвал объединение Германии ошибкой и подчеркнул, что российская армия готова отразить нападение.

