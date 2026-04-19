Названа первичная причина роста небоевых потерь в рядах ВСУ

Небоевые потери Вооруженных сил Украины растут из-за призыва негодных к службе, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, такие солдаты не могут полноценно выполнять боевые задачи и подходят только для службы в тыловых подразделениях.

Рост заболеваемости [в рядах ВСУ] связан в первую очередь с тем, что призывают негодных к службе людей. По состоянию здоровья они подходят для службы только во вспомогательных частях, тыловых частях. То есть они не могут выполнять боевые задачи на передовой. Это главная причина. Поэтому те нагрузки, которые ложатся на их плечи, оказываются непосильными. Отсюда и резкая заболеваемость. Во-вторых, они не способны даже на полигонах выполнять учебные задачи. На тренировках они не в состоянии выполнить те требования, которые к ним предъявляют, опять же по состоянию здоровья. Когда это все вместе накладывается, конечно, это приводит к тому, что появляются небоевые потери, — сказал Кнутов.

Он отметил, что сейчас такая ситуация отмечается в Харьковской области, потому что российская армия развивает активное наступление на этом направлении. ВСУ вынуждены искать дополнительные резервы, чтобы попытаться остановить продвижение Вооруженных сил РФ, добавил собеседник.

Еще один момент — это то, что призыв неподготовленных или негодных к службе военнослужащих приводит к тому, что люди идут на самоубийства или побеги. Да, [небоевые потери растут ВСУ на всех участках фронта]. Харьковская область выделяется потому, что там сейчас идет продвижение наших войск. Появилась зеленка, раньше ее не было. Есть возможность спрятаться и передвигаться по лесополосам. Таким образом, начинается активная фаза боевых действий с нашей стороны, и, для того чтобы как-то сдержать продвижение, противник пытается найти дополнительную рабочую военную силу за счет призыва людей, которые непригодны для службы, — резюмировал Кнутов.

Ранее информагентство ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщило, что рост небоевых потерь зафиксирован на учебных полигонах штурмовых подразделений ВСУ в Чугуевском районе Харьковской области. В социальных сетях вдова одного из погибших рассказала, что ее супруг отказывался обращаться за медицинской помощью из-за боязни перевода в состав штурмовой группы.