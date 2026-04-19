Названа первичная причина роста небоевых потерь в рядах ВСУ

19 апреля 2026 в 14:10

Военэксперт Кнутов: небоевые потери ВСУ растут из-за призыва негодных к службе

Небоевые потери Вооруженных сил Украины растут из-за призыва негодных к службе, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, такие солдаты не могут полноценно выполнять боевые задачи и подходят только для службы в тыловых подразделениях.

Рост заболеваемости [в рядах ВСУ] связан в первую очередь с тем, что призывают негодных к службе людей. По состоянию здоровья они подходят для службы только во вспомогательных частях, тыловых частях. То есть они не могут выполнять боевые задачи на передовой. Это главная причина. Поэтому те нагрузки, которые ложатся на их плечи, оказываются непосильными. Отсюда и резкая заболеваемость. Во-вторых, они не способны даже на полигонах выполнять учебные задачи. На тренировках они не в состоянии выполнить те требования, которые к ним предъявляют, опять же по состоянию здоровья. Когда это все вместе накладывается, конечно, это приводит к тому, что появляются небоевые потери, — сказал Кнутов.

Он отметил, что сейчас такая ситуация отмечается в Харьковской области, потому что российская армия развивает активное наступление на этом направлении. ВСУ вынуждены искать дополнительные резервы, чтобы попытаться остановить продвижение Вооруженных сил РФ, добавил собеседник.

Еще один момент — это то, что призыв неподготовленных или негодных к службе военнослужащих приводит к тому, что люди идут на самоубийства или побеги. Да, [небоевые потери растут ВСУ на всех участках фронта]. Харьковская область выделяется потому, что там сейчас идет продвижение наших войск. Появилась зеленка, раньше ее не было. Есть возможность спрятаться и передвигаться по лесополосам. Таким образом, начинается активная фаза боевых действий с нашей стороны, и, для того чтобы как-то сдержать продвижение, противник пытается найти дополнительную рабочую военную силу за счет призыва людей, которые непригодны для службы, — резюмировал Кнутов.

Ранее информагентство ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщило, что рост небоевых потерь зафиксирован на учебных полигонах штурмовых подразделений ВСУ в Чугуевском районе Харьковской области. В социальных сетях вдова одного из погибших рассказала, что ее супруг отказывался обращаться за медицинской помощью из-за боязни перевода в состав штурмовой группы.

Софья Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп раскрыл, как объяснял папе римскому необходимость бомбить Иран
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли, сколько силы ПВО сбили БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший экс-мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр предупредил Нетаньяху об аресте в Венгрии
«Эффект домино»: Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

