«С Орбаном или без»: Песков огласил вердикт о €90 млрд ЕС для Киева Песков: ЕС нашел бы способ разблокировать €90 млрд для Киева даже при Орбане

Евросоюз все равно нашел бы способ разблокировать €90 млрд военной помощи для Украины вне зависимости от того, остался бы Виктор Орбан на посту премьера Венгрии или нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии корреспонденту ИС «Вести» Павлу Зарубину. Он подчеркнул, что не стоит питать иллюзий на этот счет.

Так или иначе, они бы нашли способ, как эти деньги разблокировать. С Орбаном или без Орбана. Не нужно питать каких-то иллюзий на этот счет, — подчеркнул Песков.

Ранее представитель Еврокомиссии Бала Уйвари заявил, что Брюссель до сих пор не оформил три ключевых документа, необходимых для выделения Украине первого транша в рамках кредита на €90 млрд, который до этого блокировала Венгрия. По его словам, в ЕК ожидают проведение первого транша во втором квартале этого года — то есть в июле.

Герой России генерал-майор Сергей Липовой между тем объяснил, что ЕС перенес сроки выдачи кредита Украине из-за позиции главы победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петера Мадьяра. По его словам, такое решение связано с неожиданной сменой курса европейского политика, который начал пересматривать свои взгляды в пользу Орбана.