Евросоюз перенес сроки выдачи кредита Украине из-за позиции главы победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петера Мадьяра, предположил в беседе с NEWS.ru Герой России генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, такое решение связано с неожиданной сменой курса европейского политика, который начал пересматривать свои взгляды в пользу предыдущего венгерского руководства — партии «Фидес» премьера страны Виктора Орбана.

В последнее время мы наблюдаем в Европе постоянные стихийные политические течения, в результате которых положение ЕС принимает совсем неожиданное состояние. Так, например, на выборах в Венгрии победил оппозиционер ныне действующего правительства. Мадьяр, который был полностью настроен на Евросоюз, начал менять свою точку зрения в пользу предыдущего руководства Орбана. Он не будет поддерживать выделение Украине €90 млрд. Скорее всего, это повлияло на решение Еврокомиссии о переносе транша для Киева на вторую половину текущего года, — пояснил Липовой.

Ранее представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари заявил, что Брюссель до сих пор не оформил три ключевых документа, необходимых для выделения Украине первого транша в рамках кредита на €90 млрд, который до этого блокировала Венгрия. По его словам, в ЕК ожидают проведение первого транша во втором квартале этого года — то есть в июле.