Генерал объяснил, почему Евросоюз перенес сроки выдачи кредита Украине

14 апреля 2026 в 14:58

Генерал Липовой: ЕС перенес сроки выдачи кредита Украине из-за позиции Мадьяра

Евросоюз перенес сроки выдачи кредита Украине из-за позиции главы победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петера Мадьяра, предположил в беседе с NEWS.ru Герой России генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, такое решение связано с неожиданной сменой курса европейского политика, который начал пересматривать свои взгляды в пользу предыдущего венгерского руководства — партии «Фидес» премьера страны Виктора Орбана.

В последнее время мы наблюдаем в Европе постоянные стихийные политические течения, в результате которых положение ЕС принимает совсем неожиданное состояние. Так, например, на выборах в Венгрии победил оппозиционер ныне действующего правительства. Мадьяр, который был полностью настроен на Евросоюз, начал менять свою точку зрения в пользу предыдущего руководства Орбана. Он не будет поддерживать выделение Украине €90 млрд. Скорее всего, это повлияло на решение Еврокомиссии о переносе транша для Киева на вторую половину текущего года, — пояснил Липовой.

Ранее представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари заявил, что Брюссель до сих пор не оформил три ключевых документа, необходимых для выделения Украине первого транша в рамках кредита на €90 млрд, который до этого блокировала Венгрия. По его словам, в ЕК ожидают проведение первого транша во втором квартале этого года — то есть в июле.

Дмитрий Бугров
Софья Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд решил судьбу подрядчика, строившего фортификации в Курской области
«Папины дочки», Прилучный, замуж в 40 лет: как живет Мирослава Карпович
Россиянам рассказали о возможностях для учащихся, не сдавших ГИА
Садоводам дали эффективные советы, как избавиться от борщевика
Счета владеющей особняком Тимура Иванова компании заблокировали
Политолог назвал сроки урегулирования конфликта на Ближнем Востоке
Гражданин Украины получил 12 лет колонии за подготовку теракта
В РСТ назвали самые дорогие направления отдыха за рубежом
План «Ковер» введен в одном российском городе
Госдума одобрила штрафы до 2 млн рублей за нарушения майнинга
Назван вариант долгосрочной экономии для отдыха на южных курортах России
На «Госуслугах» запустили тренажер для подготовки к ЕГЭ
Бизнес Газманова рухнул почти на 90%
«Я — герой Украины»: Буданов бросил вызов Зеленскому
Бизнесмен Ковалев назвал мягким приговор Чекалину
Продажа дома за 345 млн, лечение в России, ВСУ: как живет Валерий Меладзе
Генерал назвал «значимого игрока», который постарается сорвать мир в Иране
Водитель «затормозил» и отправил автобус в кювет
В заложниках у Мексики? Что известно об исчезновении Кристины Романовой
«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
