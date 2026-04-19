Торт «Сметанник» — идеален для домашнего чаепития: мягкие коржи, нежный крем и шоколадная шапка

Беру сгущенку, сметану и какао — и пеку торт, который популярен еще с советских времен и никогда не подводит. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или семейного праздника.

Получается обалденная вкуснятина: нежные шоколадные и светлые коржи, пропитанные сгущенкой, прослоенные густым сметанным кремом, а сверху — глянцевая шоколадная глазурь и крошка из обрезков.

Для приготовления вам понадобится: для коржей — 100 г сливочного масла, 1 банка сгущенного молока (380 г), 2 яйца, 1/4 ч. л. соли, 1 ч. л. соды, 1 ст. л. уксуса, 1,5 ст. л. какао, 140 г муки; для крема — 600 г сметаны, 2 ст. л. сахарной пудры, 1 пачка загустителя (по желанию); для пропитки — 80 г сгущенки, 80 мл воды; для глазури — 100 г шоколада, 40 мл молока.

Замесите тесто, разделите на две части, в одну добавьте какао. Выпекайте коржи при 180°С по 15–20 минут. Разрежьте каждый на 2 части, пропитайте сгущенкой с водой, промажьте кремом из сметаны с пудрой. Соберите торт, обмажьте бока кремом, посыпьте крошкой, полейте глазурью. Дайте пропитаться 2 часа. Этот торт — классика, которую любят все.

