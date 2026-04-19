19 апреля 2026 в 15:07

Буданов одной фразой описал мобилизационную катастрофу на Украине

Буданов назвал абсолютно закономерными проблемы с мобилизацией на Украине

Кирилл Буданов Кирилл Буданов Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов заявил о проблемах с мобилизацией на Украине в интервью изданию «Маленькая страна». По его словам, ресурс страны практически исчерпан. Экс-глава ГУР также отметил, что выполнение даже минимального плана по мобилизации дается нелегко.

Мобилизационный ресурс исчерпан. Проблемы с набором людей — это абсолютно закономерное развитие событий, — подчеркнул Буданов.

Ранее бывший пресс-секретарь главы государства Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что на улицах Украины творится ужас из-за мобилизации. По ее словам, все, кого она знает, согласились бы на компромисс с Россией, чтобы достичь мира как можно скорее.

До этого в Луцке Волынской области Украины вспыхнула массовая потасовка, в ходе которой местные молодые жители нанесли побои сотрудникам ТЦК. Конфликт разгорелся после того, как представители ТЦК предприняли попытку задержать разыскиваемого гражданина для последующей отправки в войска.

