Буданов одной фразой описал мобилизационную катастрофу на Украине Буданов назвал абсолютно закономерными проблемы с мобилизацией на Украине

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов заявил о проблемах с мобилизацией на Украине в интервью изданию «Маленькая страна». По его словам, ресурс страны практически исчерпан. Экс-глава ГУР также отметил, что выполнение даже минимального плана по мобилизации дается нелегко.

Мобилизационный ресурс исчерпан. Проблемы с набором людей — это абсолютно закономерное развитие событий, — подчеркнул Буданов.

Ранее бывший пресс-секретарь главы государства Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что на улицах Украины творится ужас из-за мобилизации. По ее словам, все, кого она знает, согласились бы на компромисс с Россией, чтобы достичь мира как можно скорее.

До этого в Луцке Волынской области Украины вспыхнула массовая потасовка, в ходе которой местные молодые жители нанесли побои сотрудникам ТЦК. Конфликт разгорелся после того, как представители ТЦК предприняли попытку задержать разыскиваемого гражданина для последующей отправки в войска.