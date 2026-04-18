Коржи не раскатываю, выливаю тесто на противень — и на 5 минут в духовку: медовик — элементарный рецепт

Медовик по элементарному рецепту — это ароматный и простой в приготовлении торт без раскатки коржей. Жидкое тесто выливается на противень и выпекается всего 5 минут, а сметанный крем делает его невероятно нежным.

Для теста понадобится: 3 яйца, 150 г сахара, 100 г меда, 100 г сливочного масла, 1 ч. л. соды, 250 г муки. Для крема: 500 г сметаны (25–30%), 100 г сахарной пудры, ванилин.

Рецепт: яйца взбейте с сахаром, добавьте мед, масло и соду. Прогревайте на водяной бане, помешивая, 5–7 минут до растворения сахара и увеличения массы. Снимите с огня, всыпьте муку, замесите жидкое тесто. Противень застелите пергаментом, вылейте тесто и разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 5 минут до готовности. Горячий корж разрежьте на 3–4 части.

Для крема взбейте сметану с сахарной пудрой и ванилином. Промажьте коржи кремом, соберите торт. Обмажьте бока и верх. Уберите в холодильник на 4 часа для пропитки.

Дарья Иванова
