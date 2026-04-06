06 апреля 2026 в 21:30

Никаких яиц и молочки, пеку в каждый свой выходной: постный тертый пирог с лимонной начинкой

Постный тертый пирог с лимонной начинкой — это ароматная, рассыпчатая и невероятно вкусная выпечка, которая доказывает, что даже без яиц и молочки можно создать настоящий кулинарный шедевр.

Нежное песочное тесто, кисло-сладкая лимонная начинка с легкой горчинкой цедры и хрустящая крошка сверху — идеальное угощение к чаю в Великий пост. Пеку эту вкуснятину в каждый свой выходной.

Для теста понадобятся: 2,5 стакана муки, 1 стакан сахара, 0,5 стакана растительного масла, 0,5 стакана холодной воды, щепотка соли, 1 ч. л. разрыхлителя.

Для начинки: 2 лимона, 0,5 стакана сахара, 1 ст. л. крахмала.

Рецепт: лимоны ошпарьте кипятком, натрите цедру, выжмите сок. Смешайте сок, цедру, сахар и крахмал, прогрейте до загустения. Для теста смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль, добавьте масло и воду, замесите тесто. Разделите на две части (одну побольше, другую поменьше).

Большую часть раскатайте и выложите в форму, формируя бортики. Вылейте начинку. Меньшую часть теста заморозьте, затем натрите на терке поверх начинки. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–35 минут до золотистого цвета.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
