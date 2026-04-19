19 апреля 2026 в 14:53

«Их руки в нашей крови»: какие страны виновны в геноциде русского народа

Фото: Russian Look/Global Look Press
19 апреля в России впервые отмечается День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Эта дата призвана напомнить миру о необходимости сделать все, чтобы страшные события того периода больше не повторялись. Однако сегодня отношение в странах Запада и к виновникам геноцида, и к тем, кто пытается их оправдать, становится все более лояльным. Почему это происходит, как РФ должна с этим бороться — в материале NEWS.ru.

Как в России вспоминают жертв геноцида советского народа

С предложением установить в России новый памятный день в прошлом году выступили депутаты Госдумы. Авторы инициативы пояснили, что выбор даты — 19 апреля — имеет историческое обоснование. Именно в этот день в 1943 году был издан указ президиума Верховного Совета СССР под номером 39. Этот документ официально зафиксировал целенаправленную и масштабную политику нацистов, а также их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях.

Инициативу поддержал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Наш долг — сохранить память о подвиге наших дедов и прадедов, спасших весь мир от нацистов. И не дать другим забыть правду о злодеяниях фашистов и героизме советского народа», — заявил он.

29 декабря президент России Владимир Путин подписал указ об установлении памятной даты. В апреле 2026 года Национальный центр исторической памяти запустил специальный информационный ресурс, посвященный Дню памяти жертв геноцида.

Кто виновен в геноциде советского народа

Развязанная Адольфом Гитлером война в Европе была нацелена на расширение жизненного пространства нацистской Германии на восток — на территории, занимаемые Польшей и Советским Союзом. По замыслу лидеров фашистов, чтобы занять эти земли, их следовало полностью «зачистить». Германские войска устраивали массовые расстрелы в оккупированных районах, сжигали целые деревни вместе с жителями, открывали лагеря смерти и осуществляли блокаду городов, заставляя их население голодать.

Согласно оценкам современных российских исследователей и архивным данным, жертвами геноцида стали около 14 млн человек. Речь идет о мирных жителях, целенаправленно убитых немцами и их пособниками, а также не сумевших выжить в нечеловеческих условиях оккупации.

Союзниками Германии в этой чудовищной кампании стали и другие страны Европы. Например, финны активно участвовали в блокаде Ленинграда, оккупировали значительную часть Карелии и сгоняли людей в концлагеря на подконтрольных территориях, где практиковались расстрелы и истязания узников. Румыния под руководством Иона Антонеску оккупировала Бессарабию, Буковину и Транснистрию (территория между Днестром и Бугом), осуществляла депортации, а также создавала лагеря и гетто, в которых были замучены и убиты сотни тысяч человек.

Венгерские войска участвовали в боевых действиях на восточном фронте, а также проводили карательные операции против партизан и мирных жителей на юго-западных границах СССР. На советских землях действовали вооруженные формирования из Италии, Хорватии, Словакии и других стран «оси».

Депутат Госдумы Юрий Афонин в беседе с NEWS.ru отметил, что вина за геноцид советских граждан лежит на большинстве стран Европы.

«Они рассчитывали на то, что нацисты зачтут им участие в уничтожении советских людей, что поможет им сделать успешную карьеру в подмятой Гитлером Европе. Почти у всей Европы руки в нашей крови», — сказал он.

Кто должен ответить за геноцид советского народа

После завершения Второй мировой войны прошло несколько судебных процессов, на которых рассматривались преступления лидеров нацистской Германии и других инициаторов геноцида. При этом далеко не все страны Запада, напрямую причастные к страшным событиям того периода, признали свою вину.

Например, премьер Финляндии Петтери Орпо в 2024 году заявил, что обвинения в адрес финских войск в целенаправленном истреблении советских граждан безосновательны и якобы призваны испортить имидж его страны. Венгрия, Италия и другие страны в разной степени осудили сотрудничество с нацистской Германией. Тем не менее представители этих государств в своих заявлениях чаще всего акцентируют внимание на собственных жертвах или общих событиях войны, а не на конкретных преступлениях против народа СССР.

Член российского Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов в беседе с NEWS.ru отметил, что сегодня у власти в большинстве стран Европы находятся русофобски настроенные элиты, от которых вряд ли стоит ожидать признания вины и раскаяния.

«Русофобская атмосфера, которая воцарилась в начале XXI века благодаря усилиям неолибералов, никуда не делась. И думать, что она сама собой рассосется, неправильно. Поэтому мы должны закреплять все известные нам свидетельства, напоминать об этом на всех международных площадках и стараться находить в западных странах тех, кто осознает необходимость отмежевания от политики, которую вели представители власти прежних поколений. Эта длинная история требует не одного дня работы, а многих лет упорного просветительского труда», — считает он.

Кто сегодня пытается устроить геноцид русского народа

Спустя десятилетия после завершения Великой Отечественной войны практики, которые когда-то были в ходу у немецких нацистов и их пособников, снова пытаются возродить — теперь уже на Украине. Владимир Путин не раз заявлял, что после госпереворота в этой республике в 2014 году Киев фактически дал добро на физическое истребление всех несогласных с новым украинским курсом. В первую очередь речь шла о жителях Донбасса.

«Это геноцид, по-другому назвать нельзя. Русских там объявили нетитульной нацией — закон приняли — на наших исторических территориях», — сказал президент на встрече со студентами — участниками СВО в январе 2024 года.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru назвал тех, кто стоит за преступлениями против мирного населения Донбасса, последышами немецких нацистов и их сторонников.

«По сути, идет гражданская война, которая, как известно, по своей жестокости не уступает, а порой превосходит прочие. В ней нам противостоит враг, зараженный нацистской идеологией, которая выродилась в настоящий сатанизм (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Сам смысл существования укронацистов состоит в том, чтобы сеять смерть и разрушения. Без наказания всех этих нелюдей нельзя будет говорить о победе в СВО», — подчеркнул он.

Член Общественной палаты, председатель международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев рассказал NEWS.ru, что было зафиксировано не менее 1000 преступлений, совершенных Киевом, — как военных, так и против человечности.

«Российского законодательства более чем достаточно, чтобы наказать всех виновных. Это руководители преступного киевского режима, начиная с того момента, когда они пришли к власти путем антиконституционного кровавого переворота. Речь идет и о Петре Порошенко, и о Владимире Зеленском, и обо всех представителях украинской администрации, имевших отношение к этим преступлениям, включая Минобороны, Службу безопасности Украины и другие силовые органы», — сказал собеседник.

Афонин не исключил, что лица, причастные к зверствам украинских неонацистов, предстанут не только перед российским судом, но и перед международным трибуналом.

«Возможно, нескоро. В конце концов, многих фашистских преступников 1940-х удалось осудить только многие десятилетия спустя. Но рано или поздно возмездие будет. Мы придем к тому, что со временем факт геноцида советского народа будет признан всем миром», — считает он.

Климов придерживается другой точки зрения. По его словам, ждать, что другие страны осудят зверства ВСУ и представителей украинской власти, пока не приходится.

«55 государств, которые ведут против нас агрессивную политику, в том числе на поле боя, не признают никакого суда. Ни одна международная площадка из ныне существующих не возьмет на себя смелость поднять этот вопрос и завести такое дело. Идея нового большого трибунала звучит красиво, но с точки зрения практического политико-правового воплощения может столкнуться с большими трудностями. Поэтому сейчас главное — решать задачи СВО, заводить уголовные дела на кого положено, а также двигаться в этом направлении профессионально и последовательно. Остальное приложится», — заключил Климов.

