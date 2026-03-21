Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попала в скандал из-за вмешательства в выборы в Венгрии и должна уйти в отставку, заявила евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник. Газета El Pais и вовсе включила председателя ЕК в список худших западных чиновников за последние десятилетия. Впрочем, составить ей компанию могли бы и другие функционеры ЕС. NEWS.ru попросил российских политиков и политологов назвать евробюрократов и иных зарубежных лидеров, которых они считают самыми некомпетентными.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов: «Главы ЕС — вредители»

— Я бы разделил всех современных европейских политиков на три группы: «вредители», «поддакивающие» и «вменяемые».

«Вредители» — это руководство ЕС в лице фон дер Ляйен, главы евродипломатии Каи Каллас, лидеры ведущих стран Европы: канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и постоянно сменяющие друг друга премьеры Британии. Именно их политика довела Старый Свет до глубочайшего экономического, политического, миграционного и почти уже военного кризиса. Единственное, на что у них еще хватает здравого смысла, — не вступать в прямую войну с Россией и Ираном. Сюда же можно было бы отнести и оголтелых русофобов из Прибалтики, Польши, Скандинавии. Однако они, к счастью, мало решают даже в масштабах Европы, хотя гадят изрядно. Если бы решали, третья мировая война давно бы уже началась.

«Поддакивающие» — те, кто исправно голосует за все решения, которые им спускают из Брюсселя, но иногда все же задумываются о национальных интересах из страха потерять власть. Яркие примеры — премьер Италии Джорджа Мелони или ее коллега из Бельгии Барт Де Вевер, который грудью встал на защиту замороженных в стране российских активов. Понимал, что в противном случае его страна окажется банкротом.

Урсула фон дер Ляйен

«Вменяемые» — самая малочисленная группа политиков, которые реально думают об интересах граждан своих стран и стараются минимизировать ущерб от русофобской политики ЕС. Премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо — белые вороны на европейском политическом ландшафте. Но чем острее будут для стран ЕС проблемы, о которых они говорят, тем больше у них окажется сторонников. Вода камень точит — и мусор из голов европейских элит рано или поздно вымоет. А если нет, то смоет вместе с ним.

Сенатор Владимир Джабаров: «Все на одно лицо»

— На первое место — худшего из худших — можно поставить Фридриха Мерца. Удивляет и возмущает его отношение к нацистскому прошлому собственной семьи — он не только этого не скрывает, но и словно пытается оправдать.

Вторая — Кая Каллас, которая вызывает не меньшую тревогу. Ее политика выглядит безбашенной и агрессивной. Складывается впечатление, что она грезит созданием «четвертого рейха», но не для одной Германии, а для всего ЕС. Особенно цинично это звучит на фоне ее биографии: выросла в обеспеченной семье в СССР, отец занимал высокий пост и был коммунистом. Она пользовалась всеми благами той системы, которую теперь критикует.

Третий — Эммануэль Макрон. Он давно примеряет на себя образ «нового Наполеона», хотя ничего общего с великим полководцем не имеет. Как он себя позиционирует — его личное дело, но несоответствие образа и реальности слишком очевидно.

Четвертым в антирейтинг неизбежно попадает президент Финляндии Александр Стубб. СССР спас эту страну от разрухи после Второй мировой войны, простив ей многое и оказав помощь, но теперь он демонстрирует неблагодарность.

Пятое место можно отвести генсеку НАТО Марку Рютте. Впрочем, это несамостоятельная фигура — марионетка, которая мало на что влияет.

А замыкают список типичные для Британии политики вроде Кира Стармера или Лиз Трасс — все на одно лицо. Великобритания традиционно враждебна и готова на любые подлости, действуя исподтишка. Правда, называть их лидерами западного масштаба сложно — это пустышки, которые пытаются что-то изображать, но их эффективность стремится к нулю.

Эммануэль Макрон

Политолог Илья Гращенков: «Макрон — самый переоцененный лидер»

— На первом месте — Урсула фон дер Ляйен, политик с колоссальными полномочиями и все более спорной отдачей. Даже в европейской прессе ее все чаще обвиняют в утрате стратегического лидерства. В итоге сегодня ЕС все чаще выглядит не самостоятельным центром силы, а структурой, реагирующей на чужую повестку.

Второе место — Кая Каллас. Очень громкая и жесткая риторика, но слабый выход в практический результат. Как глава дипломатии ЕС она скорее усиливает ощущение идеологической мобилизации, чем создает пространство для реальной внешнеполитической субъектности Европы.

Третий — Марк Рютте. На посту генсека НАТО он пока выглядит скорее технократом сопровождения кризиса, чем самостоятельным стратегом. Для Европы это вообще плохой симптом: слишком много дисциплины, но мало собственного политического веса.

Четвертый — Эммануэль Макрон. Возможно, самый переоцененный лидер своего поколения. Очень силен как производитель образов и исторических речей, но заметно слабее как практический строитель устойчивой системы. Он много лет претендовал на роль архитектора новой Европы, а пришел к внутреннему кризису Франции и эрозии собственного политического ресурса.

А пятая — экс-премьер Британии Лиз Трасс. Политик-катастрофа в почти лабораторном виде. Иногда для попадания в антирейтинг не нужно долго править — достаточно за считаные недели показать, как быстро можно подорвать доверие рынков, институтов и собственного аппарата. Тут бездарность была почти концентрированной.

Джордж Сорос

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман: «Тоталитарная секта либералов»

— На первом месте антирейтинга должен стоять все еще живой Георг Тивадарович Шварц, более известный как Джордж Сорос. Это живое воплощение всего худшего, что вообще есть в тоталитарной секте либералов.

Вторая строчка — у дуэта Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас. Это пример самых отвратительных качеств человека: думают не о результатах, а об отметках, которые им могут поставить в поле. Причем они работают дуэтом — хотя между собой они то и дело ссорятся, их конечные цели, в общем-то, одинаковы.

Третья позиция — премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Если подумать, то он очень даже западный лидер, который в значительной мере ориентируется на западную культуру.

Президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко: «Евробюрократы — вруны и алкоголики»

— Первую строчку я бы отвел президенту Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, который известен своими выходками под воздействием алкоголя.

На втором месте должны быть четыре последних премьера Великобритании: Лиз Трасс, Борис Джонсон, Риши Сунак, Кир Стармер. Тут некомпетентность, коррупция, обман избирателей, мелочное вранье и крысятничество.

Третье место — политики из Германии. Председатель Генассамблеи ООН Анналена Бербок — некомпетентность в сочетании с апломбом. Экс-канцлер ФРГ Олаф Шольц — постоянные виляния и провал партии на выборах после десятилетий доминирования. Его преемник Мерц — отсутствие позитивной программы и курс на милитаризацию.

Председатель Генассамблеи ООН Анналена Бербок

Следом идет глава Евросовета Антониу Кошта, который после коррупционного скандала в Португалии пошел на повышение в ЕС.

Пятая строчка у Каи Каллас — некомпетентность в сочетании с коррупцией, причем ее семья зарабатывает в России на фоне антироссийской риторики главы евродипломатии.

Шестая позиция — Урсула фон дер Ляйен: за коррупционные скандалы в связи с хищениями во время пандемии коронавируса на закупках лекарств.

