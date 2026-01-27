Названы регионы-лидеры антирейтинга по смертности в ДТП Чечня, Брянская и Московская области стали лидерами по смертности в ДТП

Чеченская Республика, Брянская и Московская области стали лидерами среди российских регионов по уровню смертности в ДТП, об этом свидетельствуют статистические данные МВД России. Так, в Чечне на 100 пострадавших приходится 19,1 смертельных исхода. В Брянской области показатель составил 16,7, а в Московской — 14,9, передает ТАСС.

Уточняется, что в общей сложности за 2025 год в России жертвами дорожных аварий стали 13 928 человек. Наибольшее число таких смертей зафиксировано в Краснодарском крае (711), а меньше всего — в Ненецком автономном округе. Там за весь год только один человек погиб в ДТП.

Наименьшие показатели по уровню смертности в дорожных авариях наблюдаются в Москве, где показатель достиг 3,1. Также в конце списка оказались Санкт-Петербург (3,6), Ненецкий автономный округ (4,2), Омская (4,2), Тюменская (4,6) и Костромская (5) области.

Ранее в Иркутской области не менее 11 человек пострадали при столкновении микроавтобуса и двух грузовиков. Их всех доставили в больницу. ДТП случилось на трассе Р-258 «Байкал».