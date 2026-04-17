Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 10:00

Торт на сковороде за 15 минут — без духовки, без возни, с корицей и миндалем — аромат счастья

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру яйца, муку и миндаль с корицей — и за 15 минут на сковороде рождается торт, который тает во рту и наполняет дом ароматом уюта. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для тех, кто любит сладкое, но не хочет возиться с духовкой.

Получается обалденная вкуснятина: нежный влажный бисквит с хрустящей орехово-коричной прослойкой, которая карамелизуется при жарке и делает каждый кусочек ароматным и тягучим.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 200 г муки, 2 яйца, 100 г сахара, 120 г йогурта, 70 мл растительного масла, 1 столовая ложка разрыхлителя, 2 г ванилина, 1 чайная ложка сливочного масла; для начинки — 200 г молотого жареного миндаля, 2 чайные ложки корицы, 1 столовая ложка сахара. Смешайте яйца, сахар, йогурт, масло и ванилин, добавьте муку с разрыхлителем. Тесто должно быть как густая сгущенка. Сковороду смажьте маслом, выстелите бумагой, вылейте 2/3 теста, посыпьте смесью миндаля, корицы и сахара, сверху выложите оставшееся тесто. Жарьте под крышкой 10–12 минут, переверните, жарьте еще 5–7 минут. Смажьте сгущенкой или джемом. Этот торт исчезает мгновенно.

Проверено редакцией
торты
десерты
кулинария
сладости
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оверчук призвал не сомневаться в прочности отношений Москвы и Баку
Автоюрист напомнил, как себя вести при ДТП с животными
Юрист дала советы, как вернуть деньги после ошибочного перевода
Один из кураторов разбойного нападения на женщину в Москве признал вину
Подросток и несколько взрослых оказались в больнице после ДТП в Ярославле
Путин заявил о снижении младенческой смертности до исторического минимума
Путин заявил о комплексной системе помощи участникам СВО в России
Турэксперт ответил, как введение виз повлияет на популярность Черногории
Мустафаев назвал Азербайджано-российский деловой совет важнейшей платформой
ОАК передала ВКС России новую партию истребителей Су-35С
Российские «Пионы» выжгли опорники и штабы ВСУ в Харьковской области
Мустафаев назвал Азербайджан надежным экономическим партнером России
Стало известно, могут ли уволить работника за использование нейросетей
Беспилотник нарушил воздушное пространство Румынии со стороны Украины
СК назвал причастного к удару Storm Shadow по Брянской области
Пакистанский танкер увел нефть в Ормузском проливе под носом у Пентагона
ФАС потребовала снизить цены на жизненно необходимый препарат
Пушков раскрыл, кто получит ведущую роль в НАТО вместо США
Горит порт Измаила, отключен свет в Чернигове: удары по Украине 17 апреля
Новый дрон ВС России начал таранить вражеские «птички» в зоне СВО
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.