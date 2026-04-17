Торт на сковороде за 15 минут — без духовки, без возни, с корицей и миндалем — аромат счастья

Беру яйца, муку и миндаль с корицей — и за 15 минут на сковороде рождается торт, который тает во рту и наполняет дом ароматом уюта. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для тех, кто любит сладкое, но не хочет возиться с духовкой.

Получается обалденная вкуснятина: нежный влажный бисквит с хрустящей орехово-коричной прослойкой, которая карамелизуется при жарке и делает каждый кусочек ароматным и тягучим.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 200 г муки, 2 яйца, 100 г сахара, 120 г йогурта, 70 мл растительного масла, 1 столовая ложка разрыхлителя, 2 г ванилина, 1 чайная ложка сливочного масла; для начинки — 200 г молотого жареного миндаля, 2 чайные ложки корицы, 1 столовая ложка сахара. Смешайте яйца, сахар, йогурт, масло и ванилин, добавьте муку с разрыхлителем. Тесто должно быть как густая сгущенка. Сковороду смажьте маслом, выстелите бумагой, вылейте 2/3 теста, посыпьте смесью миндаля, корицы и сахара, сверху выложите оставшееся тесто. Жарьте под крышкой 10–12 минут, переверните, жарьте еще 5–7 минут. Смажьте сгущенкой или джемом. Этот торт исчезает мгновенно.

