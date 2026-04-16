Больше не нужно отказывать себе в сладком: ПП-торт «Эскимо» с нежным кремом и глазурью — просто божественно

Больше не нужно отказывать себе в сладком: ПП-торт «Эскимо» с нежным кремом и глазурью — просто божественно

Беру цельнозерновую муку, творог и йогурт — и пеку торт «Эскимо», перед которым не могут устоять даже те, кто следит за фигурой. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для праздничного стола или уютного чаепития, когда хочется сладкого, но без вреда для талии.

Получается обалденная вкуснятина: нежный шоколадный корж, воздушный заварной крем и глянцевая глазурь — все это тает во рту и напоминает знаменитое мороженое, но без лишних калорий.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 25 г цельнозерновой муки, 40 г творога, 80 г йогурта, 1 яйцо, 15 г какао, 2 г соды, 4 г подсластителя; для крема — 600 мл молока, 4 желтка, 50 г сухого молока, 30 г рисовой муки, 30 г кокосовой муки, 14 г подсластителя, 15 г масла, 60 мл воды, 10 г желатина, 2 г ванилина; для глазури — 150 мл молока, 25 г какао, 60 мл воды, 10 г желатина, 5 г подсластителя. Замесите тесто, выпекайте корж 30 минут при 180°С.

Сварите заварной крем, добавьте желатин и масло. Залейте торт кремом, затем глазурью. Охладите 2–3 часа. Украсьте ягодами и мятой. Этот десерт — настоящее эскимо без вреда для фигуры.

