Подолог назвала главный гаджет для ухода за обувью весной

Ультрафиолетовый сушитель для обуви поможет избежать микоза стоп, рассказала «Здоровью Mail» подолог Мария Полецкая. Она отметила, что весной важно следить, чтобы ноги не промокали.

Специалист объяснила, что подобное устройство помогает испарить влагу и, как следствие, уничтожает бактерии и неприятный запах. По ее словам, ультрафиолет также обладает бактерицидным и бактериостатическим действием.

Полецкая подчеркнула, что особенно полезным сушитель будет в слякотную погоду. Она посоветовала также использовать его для детской обуви, чтобы избежать появления вирусных бородавок.

Ранее врач Ибрагим Абакаров рассказал, что при обнаружении плоскостопия у ребенка следует приобрести ему комфортную обувь с высоким задником. По его словам, также необходимо избегать монотонных статических нагрузок.