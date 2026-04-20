20 апреля 2026 в 07:05

Врач раскрыл, какая обувь исправит плоскостопие у детей

Врач Абакаров: при плоскостопии нужна обувь с высоким задником

При обнаружении плоскостопия у ребенка следует приобрести ему комфортную обувь с высоким задником, заявил NEWS.ru травматолог-ортопед Красногорской клинической больницы Минздрава Подмосковья Ибрагим Абакаров. По его словам, также необходимо избегать монотонных статических нагрузок.

В случае выявления плоскостопия у ребенка обувь должна быть удобной, иметь высокий задник и плотно прилегать к ноге. Она предотвратит ухудшение состояния и обеспечит комфорт при ходьбе. Сменные ботинки помогут избежать однотипных статических нагрузок. Если пройтись мокрыми ногами по горизонтальной поверхности, то отпечаток остается неполным. Это осуществляется благодаря сводам стопы, которых насчитывается семь штук. Это группа поперечных и продольных связок, которые стягивают стопу и придают ей дугообразную форму. Их главная задача — амортизировать на себе нагрузку, — поделился Абакаров.

Ранее врач общей практики Елена Павлова предупредила, что неправильно подобранная обувь может привести не только к усталости ног, но и к серьезным нарушениям опорно-двигательного аппарата. По ее словам, ношение узких ботинок провоцирует возникновение косточки у большого пальца.

Максим Кирсанов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп раскрыл, как объяснял папе римскому необходимость бомбить Иран
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
ВС РФ уничтожили 20 БПЛА ВСУ за пять часов
Драка переросла в перестрелку в США
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр предупредил Нетаньяху об аресте в Венгрии
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве предупредили о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

