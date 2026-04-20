Врач раскрыл, какая обувь исправит плоскостопие у детей

При обнаружении плоскостопия у ребенка следует приобрести ему комфортную обувь с высоким задником, заявил NEWS.ru травматолог-ортопед Красногорской клинической больницы Минздрава Подмосковья Ибрагим Абакаров. По его словам, также необходимо избегать монотонных статических нагрузок.

В случае выявления плоскостопия у ребенка обувь должна быть удобной, иметь высокий задник и плотно прилегать к ноге. Она предотвратит ухудшение состояния и обеспечит комфорт при ходьбе. Сменные ботинки помогут избежать однотипных статических нагрузок. Если пройтись мокрыми ногами по горизонтальной поверхности, то отпечаток остается неполным. Это осуществляется благодаря сводам стопы, которых насчитывается семь штук. Это группа поперечных и продольных связок, которые стягивают стопу и придают ей дугообразную форму. Их главная задача — амортизировать на себе нагрузку, — поделился Абакаров.

Ранее врач общей практики Елена Павлова предупредила, что неправильно подобранная обувь может привести не только к усталости ног, но и к серьезным нарушениям опорно-двигательного аппарата. По ее словам, ношение узких ботинок провоцирует возникновение косточки у большого пальца.