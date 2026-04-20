20 апреля 2026 в 11:45

Стало известно, как может снизиться ключевая ставка после заседания ЦБ

Доцент Щербаченко: 24 апреля Центробанк может снизить ключевую ставку на 0,5%

На заседании Центрального банка России, которое состоится 24 апреля, возможно снижение ключевой ставки на 0,5%, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, также не исключено, что ключ упадет сразу до 14% годовых.

24 апреля на столе у совета директоров Центробанка РФ выбор будет происходить между тремя вариантами. Вероятность снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов составляет 70%. Падение на 100 базисных пунктов оценивается в 15%. Также не исключено и сохранение текущего уровня [ключевой ставки] в 15%. Банк России прогнозировал, что годовая инфляция по итогам первого квартала составит 5,8–6,8%. Она постепенно снижается, несмотря на геополитические факторы. В текущих реалиях высокий ключ способствует привлекательности сбережений в рублях. Таким образом, наиболее очевидным является снижение ставки на 0,5%, — сказал Щербаченко.

Он подчеркнул, что снижение ключевой ставки будет постепенным и к концу года она останется в пределах 11–12%. По словам доцента, средняя максимальная ставка по вкладам 10 крупнейших банков России в первой декаде апреля снизилась на 0,13 процентного пункта и составила 13,43% годовых. При этом, отметил эксперт, депозиты все еще привлекательны, так как ключ вдвое превышает уровень годовой инфляции.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ключевую ставку в России могут снизить в ближайшие месяцы сразу на 1,5%. По словам депутата, у Центрального банка есть для этого все возможности.

Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

