20 апреля 2026 в 11:53

Россиянам напомнили о нюансах сдачи донорской крови

Профессор Трахтман: каждому донору перед сдачей крови нужно пройти обследование

Каждому донору перед сдачей крови нужно пройти серьезное обследование, напомнил в беседе с «Москвой 24» доктор медицинских наук и профессор Павел Трахтман. Он уточнил, что к процедуре допускают только здоровых людей старше 18 лет, которые находятся на территории России на законных основаниях. Им нужно будет заполнить опросник и посетить врача, который возьмет необходимые анализы.

Процесс обследования всегда проходит мягко и доброжелательно: мы хотим, чтобы доноров становилось больше, потому что человеческая кровь остается незаменимым ресурсом. Без помощи доноров врачи не могут лечить тяжелых больных, оперировать и спасать людей в чрезвычайных ситуациях, — подчеркнул Трахтман.

Он отметил, что сдать кровь могут практически все желающие. Противопоказания существуют для людей с инфекционными или тяжелыми заболеваниями, а также хроническими болезнями в стадии обострения. Врач также опроверг миф о том, что после процедуры донору нужно соблюдать особую диету.

Ранее трансфузиолог Станислав Работинский заявил, что вместе с донорской кровью пациенту не могут передаться привычки, характер или воспоминания другого человека. По его словам, случаев, когда у кого-то резко менялась личность после этой процедуры, не зафиксировано.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
