Джиган заявил, что его шестилетний сын готовится стать музыкантом

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) рассказал, что его шестилетний сын Давид решил пойти по стопам отца и заняться музыкой. Артист уточнил, что в ближайшее время мальчик начнет осваивать один из музыкальных инструментов, передает Telegram-канал «Звездач».

Он скоро будет ходить на уроки скрипки. Либо баян, либо скрипка, либо фортепиано, — сказал Джиган.

Кроме того, рэпер подчеркнул, что, несмотря на развод с предпринимательницей и блогершей Оксаной Самойловой, он уделяет детям много времени. По его словам, он «постоянно» находится рядом с сыном и дочками, тогда как их мать сейчас путешествует по Южной Африке.

Ранее Самойлова поблагодарила подписчиков за поддержку после развода с рэпером. По ее словам, истории фолловеров помогли ей почувствовать надежду на новые отношения.

Адвокат Александр Бенхин между тем заявил, что Устименко-Вейнштейн имеет возможность обратиться в суд, чтобы попытаться забрать детей у Самойловой. Однако, по его словам, рэперу потребуется предоставить убедительные аргументы для обоснования своего иска.