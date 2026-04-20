20 апреля 2026 в 10:35

Песочные полоски, которые пекли в СССР: рассыпчатые, нежные и с хрустящей крошкой сверху

Беру масло, муку и варенье — и за час готовлю песочные полоски, которые тают во рту и напоминают вкус детства. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или сладкого перекуса.

Получается обалденная вкуснятина: рассыпчатый песочный корж с хрустящей крошкой, а внутри — тонкий слой кисло-сладкого варенья, который делает каждую полоску сочной и ароматной.

Для приготовления вам понадобится: 200 г сливочного масла, 300 г муки, 1 яйцо, 50 г сахара, 1 чайная ложка разрыхлителя, ванилин на кончике ножа, 1/3 чайной ложки соли, 200–250 мл густого повидла или джема (лучше с кислинкой). Масло размягчите, взбейте с сахаром и ванилином, добавьте яйцо, затем муку с разрыхлителем и солью, замесите мягкое тесто.

Раскатайте в прямоугольник на пергаменте, выпекайте при 180 °С 10–15 минут. Горячий корж обрежьте, разделите на две части, дайте остыть. Обрезки измельчите в крошку. Нижний корж смажьте вареньем, накройте вторым, сверху смажьте вареньем и посыпьте крошкой. Дайте пропитаться 2 часа, нарежьте полосками. Эти полоски исчезают быстрее, чем вы их разрежете.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Читайте также
Сосиски в тесте, как из маминой тетрадки: тесто мягкое, начинка сочная — и никакой возни
Беру консервы тунца, яйцо и майонез — и в лаваш. Бюджетный рулет для завтрака — уплетают за обе щеки
Шоколадный плавленый сыр из творога — нежнее Нутеллы и в два раза дешевле: на завтрак с тостами идеально
Осетинский пирог с картошкой и сыром — печётся 10 минут, а удержаться от кусочка невозможно
Беру яйца и горсть изюма — пеку печенье «Мазурка». Простой рецепт из детства
Мария Левицкая
Тысячи китайских грузовиков отправятся на родину из России
Полиция задержала рецидивиста за отправку «дикпиков» школьнице
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр пригрозил Нетаньяху арестом
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла молодая возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
