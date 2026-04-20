Песочные полоски, которые пекли в СССР: рассыпчатые, нежные и с хрустящей крошкой сверху

Беру масло, муку и варенье — и за час готовлю песочные полоски, которые тают во рту и напоминают вкус детства. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или сладкого перекуса.

Получается обалденная вкуснятина: рассыпчатый песочный корж с хрустящей крошкой, а внутри — тонкий слой кисло-сладкого варенья, который делает каждую полоску сочной и ароматной.

Для приготовления вам понадобится: 200 г сливочного масла, 300 г муки, 1 яйцо, 50 г сахара, 1 чайная ложка разрыхлителя, ванилин на кончике ножа, 1/3 чайной ложки соли, 200–250 мл густого повидла или джема (лучше с кислинкой). Масло размягчите, взбейте с сахаром и ванилином, добавьте яйцо, затем муку с разрыхлителем и солью, замесите мягкое тесто.

Раскатайте в прямоугольник на пергаменте, выпекайте при 180 °С 10–15 минут. Горячий корж обрежьте, разделите на две части, дайте остыть. Обрезки измельчите в крошку. Нижний корж смажьте вареньем, накройте вторым, сверху смажьте вареньем и посыпьте крошкой. Дайте пропитаться 2 часа, нарежьте полосками. Эти полоски исчезают быстрее, чем вы их разрежете.

