20 апреля 2026 в 11:49

Появилось фото автомобиля, где нашли мертвого одесского депутата

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Опубликована фотография автомобиля, в котором было обнаружено тело депутата Одесского городского совета Александра Иваницкого, сообщает издание «Страна.ua». На кадрах видно отверстие от пули в боковом стекле машины со стороны пассажирского сиденья.

На уличных камерах зафиксировано, что к авто ночью никто не подходил. По информации источников, у мужчины были серьезные проблемы с бизнесом и большие долги. Знакомые Иваницкого рассказали, что накануне трагедии он сильно нервничал.

Тело Иваницкого нашли утром 20 апреля. Одной из версией является самоубийство, однако официального комментария правоохранительных органов не было. Он был назначен в одесский горсовет из фракции «Доверяй делам».

В Милане до этого нашли тело бывшего владельца украинского Фидобанка Александра Адарича. Труп находился под окнами гостиницы. По версии следствия, 54-летнего бизнесмена серьезно избили, а потом выбросили из окна четвертого этажа. На его шее также обнаружили следы удушения. Адарич в день гибели прибыл в Италию для заключения коммерческой сделки.

