Одесский депутат покончил с собой Депутата горсовета Одессы Иваницкого нашли мертвым в собственной машине

Депутата городского совета Одессы обнаружили мертвым в автомобиле в Приморском районе, сообщает издание «Украинская правда». По предварительной информации, речь идет о Александре Иваницком из фракции «Доверяй делам». Одной из версией является самоубийство.

Одесские полицейские устанавливают обстоятельства смерти депутата городского совета. Тело мужчины было найдено в автомобиле на одной из улиц города. <...> Он мог совершить самоубийство, — отметил информатор.

Ранее тело бывшего владельца украинского Фидобанка Александра Адарича нашли под окнами гостиницы в Милане. По версии следствия, 54-летнего бизнесмена серьезно избили, а потом выбросили из окна четвертого этажа. На его шее также обнаружили следы удушения.

Ранее в Вене в сгоревшем Mercedes обнаружили тело 21-летнего украинца со следами ударов тупым предметом. По данным следствия, мужчину сначала избили, а затем подожгли машину, чтобы скрыть следы преступления. Позже выяснилось, что убитым оказался сын заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина Данила Кузьмин.