16 апреля 2026 в 12:30

Этот торт пеку каждые выходные — шоколадный бисквит на кефире с воздушным кремом. Без миксера и возни

Беру кефир, яйца и какао — и без миксера замешиваю тесто для шоколадного торта, который получается влажным, пористым и тает во рту. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для семейного чаепития или праздничного стола, когда хочется сладкого, но нет желания возиться со сложными рецептами.

Получается обалденная вкуснятина: нежный шоколадный бисквит с ароматом ванили, пропитанный кремом из сметаны и вареной сгущенки, который делает каждый кусочек сочным и бархатистым.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 2 яйца, 120 г сахара, 150 мл кефира, 0,5 чайной ложки соды, 40 мл растительного масла, 2 столовые ложки какао, ванилин, 200 г муки, 10 г разрыхлителя; для крема — 1 банка вареной сгущенки (380 г), 250 г сметаны 30%. Взбейте яйца с сахаром и ванилином, добавьте кефир с содой, масло, затем муку с какао и разрыхлителем. Выпекайте корж при 170 °С 40–45 минут. Остудите, разрежьте на 3 части. Для крема смешайте сметану со сгущенкой. Промажьте коржи, уберите торт в холодильник на 2–3 часа. Этот десерт становится только вкуснее на следующий день.

Мария Левицкая
