Диета «Стол № 14»: меню на неделю и полный список продуктов

Лечебные столы по Мануилу Певзнеру до сих пор используют в гастроэнтерологии, нефрологии и санаторной практике. Один из самых специфических вариантов — стол № 14. Его назначают пациентам с фосфатными камнями и щелочной реакцией мочи. Главная задача такого питания — изменить кислотно-щелочной баланс, снизить риск роста конкрементов и уменьшить нагрузку на мочевыводящую систему.
Многие пациенты ищут, какие у диеты «Стол № 14» показания, как составить меню для этой схемы питания. Самостоятельно разобраться в ограничениях непросто. Чтобы вам было проще, собрали все, что нужно знать об очередной диете Мануила Певзнера.
Показания к диете № 14: мочекаменная болезнь (оксалаты, ураты, фосфаты)
Классический «Стол № 14» назначают при мочекаменной болезни, но только определенной. Если по-научному, то такая схема питания показан при фосфатурии — состоянии, когда в моче появляется осадок из фосфорно-кальциевых солей. Фосфатные камни образуются в щелочной среде, поэтому ключевая задача — сдвинуть pH мочи в кислую сторону.
Иногда пациенты ошибочно используют «Стол № 14» при мочекаменной болезни при любых видах камней. Это не совсем верно. Диета № 14 прежде всего предназначена для людей с фосфатными конкрементами и щелочной реакцией мочи.
Разные типы камней требуют разных ограничений. Если у пациента обнаружены оксалаты или ураты, схема питания может отличаться. При уратах врач назначает диету № 6 при оксалатах — диету № 5 того же Певзнера.
Поэтому диету при камнях в почках всегда следует внимательно обсудить с врачом. Например, при оксалатах часто ограничивают щавель, шпинат и шоколад, а при уратных камнях уменьшают количество субпродуктов и насыщенных мясных бульонов.
Правильно подобранная диета помогает не только снизить риск обострений, но и уменьшить вероятность повторного образования солевых отложений после лечения.
Цели и принципы питания: окисление мочи и выведение солей
Основной принцип диеты — уменьшение количества продуктов, которые ощелачивают мочу. В первую очередь ограничивают молочные продукты, большинство овощей и часть фруктов. При этом увеличивают долю белковой пищи, круп и мучных изделий.
Среди главных задач питания:
подкисление мочи;
профилактика образования новых камней;
снижение концентрации фосфорнокислых солей;
поддержание нормального обмена веществ.
Часто пациенты спрашивают, что можно есть на диете № 14, чтобы рацион не был слишком однообразным. На самом деле список разрешенных блюд достаточно широкий: допускаются мясо, рыба, каши, макароны, яйца, некоторые ягоды и кислые фрукты.
Главные принципы «Стола № 14» перечислим ниже.
Максимально ограничить продукты с ощелачивающим действием (молочка, большинство овощей, сладкие фрукты).
Увеличить долю кислых продуктов: мясо, рыба, крупы, хлеб.
Пить не менее 2–2,5 литра жидкости в сутки, если нет противопоказаний, — это вымывает соли и меняет реакцию мочи.
Питаться дробно: 4–5 раз в день, с обильным питьем в промежутках.
Слишком долгие перерывы между приемами пищи нежелательны. Еду варят, тушат, запекают или готовят на пару. Сильное ограничение калорийности не требуется, так как цель диеты — не похудение, а коррекция обменных процессов.
Сегодня врачи подчеркивают: любая диета при камнях в почках должна подбираться с учетом анализов мочи и состава конкрементов. Универсального меню для всех пациентов не существует.
Разрешенные продукты: мясо, рыба, крупы, макароны, кислые фрукты
Основой рациона становятся продукты, способствующие подкислению мочи.
Полезны морсы без большого количества сахара, особенно клюквенный и брусничный. Они помогают поддерживать нормальный питьевой режим и делают рацион менее пресным.
Врачи рекомендуют держать под рукой список разрешенных и запрещенных продуктов, особенно в первые недели перехода на лечебное питание. Так вы будете точно знать, что можно есть на диете № 14, а что нельзя.
Напомним еще раз: при оксалатах и уратах питание будет другим!
Запрещенные продукты: молоко, сыры, щелочные овощи, ягоды
Главный запрет касается продуктов с высоким содержанием кальция и ощелачивающим действием. Также желательно сократить количество копченостей, маринадов, слишком соленых блюд и газировки.
Еще одна важная особенность: «Стол № 14» при мочекаменной болезни не предполагает полного отказа от жиров или углеводов. Рацион остается полноценным по калорийности, иначе организм будет испытывать дополнительный стресс.
Для вашего удобства составили таблицу продуктов для «Стола № 14». Включили туда и то, что запрещено, и то, что можно есть.
Диета «Стол № 14»: таблица разрешенных и запрещенных продуктов
Конкретные рецепты для «Стола № 14» на неделю желательно обсудить с врачом. Но далее мы поможем примерно спланировать рацион.
Примерное меню на 7 дней с рецептами
Ниже приведен пример рациона, который поможет понять, как составить меню для диеты «Стол № 14» с учетом всех показаний.
Первый день диеты: овсяная каша на воде, яйцо, чай; на обед — суп с фрикадельками и лапшой; вечером — запеченная рыба с гречкой.
Второй день диеты: рисовая каша, тост; куриная котлета с макаронами; ягодный морс и тушеная индейка.
Третий день диеты: омлет, хлеб; суп на мясном бульоне с крупой; отварная рыба и рис.
Четвертый день диеты: гречневая каша, чай; тефтели из говядины с макаронами; салат из разрешенных овощей.
Пятый день диеты: яйцо всмятку, хлеб; куриный суп с вермишелью; запеченный кролик с кашей.
Шестой день диеты: пшенная каша; рыбные котлеты и рис; ягодный кисель.
Седьмой день диеты: омлет с зеленью; суп с лапшой и индейкой; тушеная говядина с гречкой.
При желании блюда можно менять местами, сохраняя общие принципы диеты. Это лишь пример питания на неделю. Многие рецепты для «Стола № 14» подходят для домашнего приготовления и не требуют сложных ингредиентов.
Рецепт паштета из печени. Печень (говяжью или куриную) отварить до готовности, пропустить через мясорубку. Обжарить мелко нарезанный лук на растительном масле до золотистого цвета. Смешать печень с луком, добавить сливочное масло, посолить. Взбить блендером до однородной пасты. Подавать с хлебом.
Многие пациенты отмечают, что грамотно подобранная диета при камнях в почках помогает уменьшить чувство тяжести, снизить частоту обострений и улучшить результаты лечения.
Режим питания и рекомендации по жидкости
При мочекаменной болезни большое значение имеет питьевой режим. Если нет противопоказаний со стороны сердца или выраженных отеков, врачи советуют употреблять около 2–2,5 литра жидкости в сутки.
Лучше всего подходят:
чистая вода;
морсы;
некрепкий чай;
компоты из кислых ягод.
Производители минеральной воды указывают химический состав на этикетке, и при фосфатных камнях лучше выбрать кислые воды. Желательно пить равномерно в течение дня. Особенно важно поддерживать достаточный объем жидкости в жаркую погоду и при высокой физической активности. Также специалисты советуют:
не переедать вечером;
уменьшить количество соли;
избегать длительного голодания;
регулярно проходить обследования.
Важно! Назначать диету при камнях в почках должен только врач после определения состава камней и типа нарушения обмена. Неправильное питание при смешанных конкрементах может спровоцировать рост камней противоположного типа. При фосфатурии, по рекомендациям урологов, диета «Стола № 14» соблюдается длительно, иногда с периодическими перерывами.
