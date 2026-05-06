Диета «Стол № 14»: меню на неделю и полный список продуктов

Лечебные столы по Мануилу Певзнеру до сих пор используют в гастроэнтерологии, нефрологии и санаторной практике. Один из самых специфических вариантов — стол № 14. Его назначают пациентам с фосфатными камнями и щелочной реакцией мочи. Главная задача такого питания — изменить кислотно-щелочной баланс, снизить риск роста конкрементов и уменьшить нагрузку на мочевыводящую систему.

Многие пациенты ищут, какие у диеты «Стол № 14» показания, как составить меню для этой схемы питания. Самостоятельно разобраться в ограничениях непросто. Чтобы вам было проще, собрали все, что нужно знать об очередной диете Мануила Певзнера.

Показания к диете № 14: мочекаменная болезнь (оксалаты, ураты, фосфаты)

Классический «Стол № 14» назначают при мочекаменной болезни, но только определенной. Если по-научному, то такая схема питания показан при фосфатурии — состоянии, когда в моче появляется осадок из фосфорно-кальциевых солей. Фосфатные камни образуются в щелочной среде, поэтому ключевая задача — сдвинуть pH мочи в кислую сторону.

Иногда пациенты ошибочно используют «Стол № 14» при мочекаменной болезни при любых видах камней. Это не совсем верно. Диета № 14 прежде всего предназначена для людей с фосфатными конкрементами и щелочной реакцией мочи.

Разные типы камней требуют разных ограничений. Если у пациента обнаружены оксалаты или ураты, схема питания может отличаться. При уратах врач назначает диету № 6 при оксалатах — диету № 5 того же Певзнера.

Поэтому диету при камнях в почках всегда следует внимательно обсудить с врачом. Например, при оксалатах часто ограничивают щавель, шпинат и шоколад, а при уратных камнях уменьшают количество субпродуктов и насыщенных мясных бульонов.

Правильно подобранная диета помогает не только снизить риск обострений, но и уменьшить вероятность повторного образования солевых отложений после лечения.

Принципы питания на диете «Стол № 14» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Цели и принципы питания: окисление мочи и выведение солей

Основной принцип диеты — уменьшение количества продуктов, которые ощелачивают мочу. В первую очередь ограничивают молочные продукты, большинство овощей и часть фруктов. При этом увеличивают долю белковой пищи, круп и мучных изделий.

Среди главных задач питания:

подкисление мочи;

профилактика образования новых камней;

снижение концентрации фосфорнокислых солей;

поддержание нормального обмена веществ.

Часто пациенты спрашивают, что можно есть на диете № 14, чтобы рацион не был слишком однообразным. На самом деле список разрешенных блюд достаточно широкий: допускаются мясо, рыба, каши, макароны, яйца, некоторые ягоды и кислые фрукты.

Главные принципы «Стола № 14» перечислим ниже.

Максимально ограничить продукты с ощелачивающим действием (молочка, большинство овощей, сладкие фрукты).

Увеличить долю кислых продуктов: мясо, рыба, крупы, хлеб.

Пить не менее 2–2,5 литра жидкости в сутки, если нет противопоказаний, — это вымывает соли и меняет реакцию мочи.

Питаться дробно: 4–5 раз в день, с обильным питьем в промежутках.

Слишком долгие перерывы между приемами пищи нежелательны. Еду варят, тушат, запекают или готовят на пару. Сильное ограничение калорийности не требуется, так как цель диеты — не похудение, а коррекция обменных процессов.

Сегодня врачи подчеркивают: любая диета при камнях в почках должна подбираться с учетом анализов мочи и состава конкрементов. Универсального меню для всех пациентов не существует.

Показания к диете № 14 Певзнера Фото: Shutterstock/FOTODOM

Разрешенные продукты: мясо, рыба, крупы, макароны, кислые фрукты

Основой рациона становятся продукты, способствующие подкислению мочи.

Полезны морсы без большого количества сахара, особенно клюквенный и брусничный. Они помогают поддерживать нормальный питьевой режим и делают рацион менее пресным.

Врачи рекомендуют держать под рукой список разрешенных и запрещенных продуктов, особенно в первые недели перехода на лечебное питание. Так вы будете точно знать, что можно есть на диете № 14, а что нельзя.

Напомним еще раз: при оксалатах и уратах питание будет другим!

Запрещенные продукты: молоко, сыры, щелочные овощи, ягоды

Главный запрет касается продуктов с высоким содержанием кальция и ощелачивающим действием. Также желательно сократить количество копченостей, маринадов, слишком соленых блюд и газировки.

Еще одна важная особенность: «Стол № 14» при мочекаменной болезни не предполагает полного отказа от жиров или углеводов. Рацион остается полноценным по калорийности, иначе организм будет испытывать дополнительный стресс.

Для вашего удобства составили таблицу продуктов для «Стола № 14». Включили туда и то, что запрещено, и то, что можно есть.

Диета «Стол № 14»: таблица разрешенных и запрещенных продуктов Фото: NEWS.ru

Конкретные рецепты для «Стола № 14» на неделю желательно обсудить с врачом. Но далее мы поможем примерно спланировать рацион.

Примерное меню на 7 дней с рецептами

Ниже приведен пример рациона, который поможет понять, как составить меню для диеты «Стол № 14» с учетом всех показаний.

Первый день диеты: овсяная каша на воде, яйцо, чай; на обед — суп с фрикадельками и лапшой; вечером — запеченная рыба с гречкой.

Второй день диеты: рисовая каша, тост; куриная котлета с макаронами; ягодный морс и тушеная индейка.

Третий день диеты: омлет, хлеб; суп на мясном бульоне с крупой; отварная рыба и рис.

Четвертый день диеты: гречневая каша, чай; тефтели из говядины с макаронами; салат из разрешенных овощей.

Пятый день диеты: яйцо всмятку, хлеб; куриный суп с вермишелью; запеченный кролик с кашей.

Шестой день диеты: пшенная каша; рыбные котлеты и рис; ягодный кисель.

Седьмой день диеты: омлет с зеленью; суп с лапшой и индейкой; тушеная говядина с гречкой.

При желании блюда можно менять местами, сохраняя общие принципы диеты. Это лишь пример питания на неделю. Многие рецепты для «Стола № 14» подходят для домашнего приготовления и не требуют сложных ингредиентов.

Рецепт паштета из печени. Печень (говяжью или куриную) отварить до готовности, пропустить через мясорубку. Обжарить мелко нарезанный лук на растительном масле до золотистого цвета. Смешать печень с луком, добавить сливочное масло, посолить. Взбить блендером до однородной пасты. Подавать с хлебом.

Многие пациенты отмечают, что грамотно подобранная диета при камнях в почках помогает уменьшить чувство тяжести, снизить частоту обострений и улучшить результаты лечения.

«Стол № 14»: меню на неделю Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режим питания и рекомендации по жидкости

При мочекаменной болезни большое значение имеет питьевой режим. Если нет противопоказаний со стороны сердца или выраженных отеков, врачи советуют употреблять около 2–2,5 литра жидкости в сутки.

Лучше всего подходят:

чистая вода;

морсы;

некрепкий чай;

компоты из кислых ягод.

Производители минеральной воды указывают химический состав на этикетке, и при фосфатных камнях лучше выбрать кислые воды. Желательно пить равномерно в течение дня. Особенно важно поддерживать достаточный объем жидкости в жаркую погоду и при высокой физической активности. Также специалисты советуют:

не переедать вечером;

уменьшить количество соли;

избегать длительного голодания;

регулярно проходить обследования.

Важно! Назначать диету при камнях в почках должен только врач после определения состава камней и типа нарушения обмена. Неправильное питание при смешанных конкрементах может спровоцировать рост камней противоположного типа. При фосфатурии, по рекомендациям урологов, диета «Стола № 14» соблюдается длительно, иногда с периодическими перерывами.

Все о диете «Стол № 13» при инфекциях читайте на нашем сайте.