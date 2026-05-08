День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 17:25

Власти разъяснили правила использования телефонов в детсадах

Минпросвещения сообщило об отсутствии запрета на телефоны в детских садах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

На сегодняшний день в России не существует федерального запрета на использование мобильных телефонов детьми в детсадах, сообщила ТАСС эксперт Министерства просвещения Елена Приступа. Вопрос регулирования этого аспекта находится в компетенции самой образовательной организации.

Прямого законодательного запрета на нахождение телефона у ребенка в дошкольной образовательной организации на федеральном уровне нет. Однако вопрос регулирования этого момента относится к компетенции самой образовательной организации и решается через локальные нормативные акты, — заявила Приступа.

Она добавила, что исследования в области физиологии и детского развития свидетельствуют о повышении рисков нарушений здоровья при использовании цифровых устройств. Эксперт также напомнила, что внутренний распорядок детского сада не предусматривает пользование мобильными устройствами во время нахождения ребенка в учреждении.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября во всех детских садах России будет внедрен аналог «Разговоров о важном» под названием «Добрые игры». Эти мероприятия посвятят духовно-нравственным ценностям. Уже разрабатываются методические материалы для проведения занятий.

Общество
Россия
детские сады
смартфоны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Еще один зарубежный лидер прибыл в Москву ко Дню Победы
Ушел из жизни экс-посол России в КНДР Валерий Денисов
Пленный боец ВСУ раскрыл «ядерный» секрет тренировочного лагеря под Львовом
Безработный стащил у соседей 90 женских трусов и бюстгальтеров
Атаки в лоб не будет: почему Киев так боится летнего наступления ВС РФ
«Приоритетный проект»: Лихачев раскрыл планы по АЭС «Бушер»
«Рады принять»: Ушаков высказался о зарубежных гостях на параде Победы
Историк рассказала, как нацисты использовали советских детей
Сотни человек приняли участие в «Бессмертном полку» в Женеве
«Привозил огромные коробки»: знакомая о доброте убитого чемпиона из Калуги
В Кремле подтвердили участие Токаева и Мирзиеева в торжествах в честь 9 Мая
Раскрыто возможное назначение найденного у берегов Греции дрона ВСУ
Тегеран пока не принял решение по предложениям Вашингтона
Эксперт рассказал, что делать сразу после укуса клеща
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.