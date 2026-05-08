Власти разъяснили правила использования телефонов в детсадах Минпросвещения сообщило об отсутствии запрета на телефоны в детских садах

На сегодняшний день в России не существует федерального запрета на использование мобильных телефонов детьми в детсадах, сообщила ТАСС эксперт Министерства просвещения Елена Приступа. Вопрос регулирования этого аспекта находится в компетенции самой образовательной организации.

Прямого законодательного запрета на нахождение телефона у ребенка в дошкольной образовательной организации на федеральном уровне нет. Однако вопрос регулирования этого момента относится к компетенции самой образовательной организации и решается через локальные нормативные акты, — заявила Приступа.

Она добавила, что исследования в области физиологии и детского развития свидетельствуют о повышении рисков нарушений здоровья при использовании цифровых устройств. Эксперт также напомнила, что внутренний распорядок детского сада не предусматривает пользование мобильными устройствами во время нахождения ребенка в учреждении.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября во всех детских садах России будет внедрен аналог «Разговоров о важном» под названием «Добрые игры». Эти мероприятия посвятят духовно-нравственным ценностям. Уже разрабатываются методические материалы для проведения занятий.