Для дошкольников придумали аналог «Разговоров о важном» В детских садах с 1 сентября появится аналог «Разговоров о важном»

Аналог «Разговоров о важном» под названием «Добрые игры» с 1 сентября появится во всех детских садах России, заявила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова. По ее словам, эти мероприятия будут посвящены духовно-нравственным ценностям, передает РИА Новости. Министерство уже готовит методический инструментарий для проведения «Добрых игр».

С 1 сентября 2026 года все дошкольные образовательные организации будут реализовывать «Добрые игры», — сказала Колударова.

Ранее зампредседателя Госдумы, координатор направления «Развитие новых регионов» народной программы партии «Единая Россия» Анна Кузнецова сообщила, что на строительство новых дошкольных учреждений в стране до 2028 года заложено 26 млрд рублей. По словам парламентария, выделенные средства направят не только на классические ясельные группы, но и на альтернативные способы присмотра за несовершеннолетними, в том числе на услуги социальных нянь.

Кроме того, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов высказал мнение, что государство обязано возмещать молодым семьям дефицит мест в дошкольных учреждениях. По словам политика, таким родителям необходимо выплачивать ежемесячное пособие.