Как вовремя выявить болезнь почек: врач назвала важнейшие исследования

Почки в организме человека отвечают за фильтрацию крови и вывод лишних веществ. Снижение их функции приводит к серьезным осложнениям, поэтому важно вовремя выявлять возможные проблемы. Терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен рассказала NEWS.ru, какие исследования показывают состояние парного органа.

Первые тревожные сигналы

О проблемах с почками могут свидетельствовать отеки (особенно лица и ног), изменение цвета и количества мочи, боли в пояснице, повышенное артериальное давление, а также общие слабость и утомляемость. При появлении хотя бы одного подобного симптома необходимо обратиться к врачу.

Современные методы диагностики состояния почек позволяют с высокой точностью выявить различные патологии и предотвратить развитие серьезных осложнений. Регулярные обследования, особенно при наличии факторов риска, таких как сахарный диабет или гипертония, помогут поддерживать здоровье почек и улучшить качество жизни.

Лабораторные методы диагностики

Одним из самых простых и доступных анализов для оценки работы почек является общий анализ мочи (ОАМ). В ходе исследования врачи определяют цвет, плотность, уровень ее кислотности, наличие белка, лейкоцитов, эритроцитов и бактерий.

Изменения в этих показателях могут сигнализировать о воспалительных процессах, инфекции или ухудшении фильтрационной функции почек.

Эффективность работы почек показывает исследование на креатинин и мочевину. Это продукты обмена веществ, которые выводятся почками. Повышение уровня креатинина и мочевины в крови свидетельствует о вероятных проблемах с данными органами.

Креатинин особенно важен для оценки фильтрационной функции почек, так как он напрямую связан с объемом очищаемой крови.

Также существует проба Реберга (клиренс креатинина) — тест, позволяющий точно оценить фильтрационную способность почек. Одновременно проводится анализ уровня креатинина в крови и моче, что дает врачу представление о скорости, с которой почки очищают кровь от этого вещества. При анализе на микроальбуминурию медики могут выявить у пациента наличие в моче небольших количеств белка альбумина. Это один из первых признаков начинающегося повреждения почек, особенно у людей с диабетом или гипертонией.

Кроме того, есть электролитный анализ крови. Тест измеряет уровни основных электролитов — натрия, калия, кальция и фосфатов. Нарушение их баланса может быть признаком почечной недостаточности, так как почки участвуют в поддержании электролитного равновесия в организме.

Инструментальные методы диагностики

Врачи применяют инструментальные методы диагностики, в частности ультразвуковое исследование почек (УЗИ). Данная процедура показывает размер, форму и структуру почек, выявляет камни, кисты или опухоли. Этот способ безопасен и не требует специальных подготовок, что делает его удобным для диагностики различных заболеваний почек.

Компьютерная томография (КТ) дает возможность получить более детализированные изображения почек благодаря использованию рентгеновских лучей. С ее помощью можно выявить более мелкие изменения в тканях, а также точно определить наличие опухолей или аномалий строения. Иногда для большей точности исследования используется контрастное вещество, которое вводят внутривенно.

Врачи исследуют состояние почек во время магнитно-резонансной томографии (МРТ), создавая детализированные изображения органов. Эта процедура безопасна и выявляет изменения в мягких тканях и кровеносных сосудах, а также диагностирует опухоли, воспаления и травмы.

В случаях, когда требуется точная диагностика, может быть назначена биопсия. Берется небольшой образец ткани почки для исследования под микроскопом. Биопсия помогает точно определить тип заболевания, степень его тяжести и выбрать оптимальный план лечения.

Есть радиоизотопное сканирование (сцинтиграфия), позволяющее оценить функцию каждой почки отдельно, что важно при односторонних патологиях. В организм вводится радиоактивное вещество, которое накапливается в почках. С помощью специальной камеры врачи получают информацию о скорости фильтрации и выведения этого вещества из почек.

